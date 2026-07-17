Empresario que agredió a recepcionista en Santa Fe estaría ligado a Los Chapitos: aparece en narcovolantes

El empresario inmobiliario Jorge Octavio cortes jiménez aparecería en los folletos que circularon Los Mayos de presuntos amigos y colaboradores de Los Chapitos

El hombre que agredió a una trabajadora recepcionista del hotel Park Life Paradox en Santa Fe, alcaldía Cuajimalpa, y que fue identificado como el empresario sinaloense inmobiliario Jorge Octavio Cortés sumaría una polémica más ya que aparecería en los folletos que Los Mayos distribuyeron contra los amigos y colaboradores de Los Chapitos.

El caso volvió a colocar bajo escrutinio al empresario de Mazatlán por denuncias previas de presunto fraude inmobiliario y por su aparición en narcovolantes distribuidos en Sinaloa en septiembre de 2024.

PUBLICIDAD

La agresión quedó registrada el 29 de junio en cámaras de seguridad. Tras la difusión del video, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México abrió una investigación y la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que dio acompañamiento a la víctima y al gerente del establecimiento.

Las imágenes mostraron al empresario en el área de recepción mientras golpeaba el mostrador, arrojaba teléfonos, tiraba mobiliario, insultaba a la empleada y después la agredía físicamente, luego de que ella comenzara a grabarlo con su celular. En redes sociales, la grabación provocó una reacción inmediata y reactivó otros señalamientos públicos en su contra.

PUBLICIDAD

Momentos antes de ocurrir los ataques físicos hacia la señorita de un hotel de lujo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cortez Jiménez fue identificado además como presidente de Grupo Universal Inmobiliario y de Industrias, S.A. de C.V. Información pública también lo ubicó en actividades de los sectores inmobiliario, financiero y legal, principalmente en Mazatlán.

Unas <b>70 familias</b> lo señalaron por incumplimientos en proyectos inmobiliarios

Desde 2022, alrededor de 70 familias mantuvieron denuncias relacionadas con un proyecto desarrollado por Universal Inmobiliaria de Torres Triana. Los afectados sostuvieron que entregaron terrenos o anticipos a cambio de departamentos que nunca les fueron entregados o concluidos.

PUBLICIDAD

Las denuncias también incluyeron presuntos movimientos irregulares en el Registro Público de la Propiedad. Según los señalamientos, hubo cambios de propietarios y operaciones vinculadas con créditos bancarios sobre los desarrollos involucrados.

Una mujer observa su teléfono mientras un hombre la agrede verbalmente (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por esos hechos existían denuncias ante la Fiscalía General del Estado de Sinaloa. Los denunciantes continuaron exigiendo la recuperación de su patrimonio y el esclarecimiento de las operaciones realizadas.

PUBLICIDAD

El empresario también apareció como representante legal y administrador de firmas ligadas a proyectos como Torre Triana, Coto Munich y Kapitalizer. Además, ocupó la presidencia de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios de Mazatlán y formó parte del Consejo Municipal de Seguridad Pública de ese municipio en representación del sector inmobiliario.

Su nombre apareció en volantes lanzados desde avionetas en septiembre de 2024

Habitantes de varias zonas de Sinaloa compartió fotografías de los folletos. (@Cristian1to0)

El 27 de septiembre de 2024, miles de volantes fueron arrojados desde avionetas en Culiacán, Mazatlán, Guamúchil y Los Mochis. En esos folletos apareció el nombre de Jorge Octavio Cortez Jiménez, identificado con el alias de “El Acapulco” y señalado como presunto socio inmobiliario del Cártel de Sinaloa.

PUBLICIDAD

Ese material anónimo incluyó la frase: “Cártel Los Sapitos. ¿Los conoces? Denúncialos”. También mostró números telefónicos de la Novena Zona Militar, Semar, Sedena y la DEA de Estados Unidos.

En la parte posterior, los volantes enumeraron presuntas conductas ilícitas como cobro de piso, robo de vehículos, extorsión, secuestro, asesinatos, tortura, fraudes inmobiliarios y venta ilegal de mercancías. Junto con esas acusaciones apareció un listado de personas que, según los autores del volante, estarían relacionadas con esas actividades.

PUBLICIDAD

Entre los nombres mencionados figuraron Iván Archivaldo Guzmán Salazar, Jesús Alfredo Guzmán Salazar, Joaquín Guzmán López, Víctor Manuel Barraza Pablos, el youtuber Markitos Toyz, el entonces gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya, el senador morenista Enrique Inzunza, funcionarios públicos y empresarios.

El empresario inmobilliario fue acusado de fraude por varias personas que dierona adelanto para departamentos que no fueron construidos Foto: Facebook

La aparición de Cortez Jiménez en esos folletos no constituyó una determinación judicial ni una acusación formal de autoridad. El señalamiento debió entenderse solo como el contenido de un material distribuido públicamente por personas no identificadas.

PUBLICIDAD

La SSC revisó a la empresa de seguridad privada del inmueble

Después de la agresión en el hotel, la SSC informó que personal del sector correspondiente entrevistó a la recepcionista, de 40 años, y al gerente para brindarles asesoría y acompañamiento. La dependencia agregó que la Fiscalía capitalina coordinaba la aplicación de medidas de protección para la víctima.

La corporación también instruyó a la Dirección General de Seguridad Privada revisar la situación administrativa de la empresa que prestaba servicios en el inmueble. Esa línea se integró a las indagatorias porque el personal de seguridad no intervino para defender a la trabajadora durante la agresión.

PUBLICIDAD

El caso en la Ciudad de México se sumó así a otros señalamientos públicos sobre el empresario, entre ellos presuntos fraudes inmobiliarios, incumplimientos en la entrega de departamentos vendidos en preventa y procedimientos civiles, mercantiles y penales promovidos por compradores e inversionistas.

Jorge Octavio Cortez Jiménez fue identificado como el hombre que agredió física y verbalmente a una recepcionista del hotel Park Life Paradox el 29 de junio en Santa Fe.

Desde 2022, unas 70 familias lo señalaron por presunto fraude inmobiliario en Mazatlán por terrenos y anticipos entregados a cambio de departamentos que no fueron entregados.

Su nombre apareció en narcovolantes lanzados el 27 de septiembre de 2024 en Sinaloa, pero ese señalamiento no constituyó una acusación formal ni una resolución judicial.