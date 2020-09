“Ya no es el tiempo en que el secretario de Seguridad estaba al servicio del crimen”: López Obrador afirmó que los delitos bajaron en Veracruz

(Foto: Cortesía Presidencia)

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, durante su gira del trabajo por el estado de Veracruz, afirmó que la delincuencia en dicha entidad ha disminuido de manera considerable, sobre todo los homicidios y secuestros, que dijo, eran “una calamidad” en la región.

"También me da mucho gusto estar aquí en compañía del gobernador; ayer hice un comentario y ya no puede hacer yo, en mi intervención, alusión, una reflexión sobre lo que está sucediendo en Veracruz que es algo importante, que están disminuyendo los delitos que se cometían en Veracruz, hay una disminución de delitos, sobre todo hay menos homicidios y me dio mucho gusto escucharlo, yo además lo sé porque todos los dias me reuno con el gabinete de seguridad, ha habido una disminución del 50% en secuestros, era una calamidad aquí en Veracruz, se padecía mucho de homicidios, de secuestros, de extorsiones.

López Obrador aseguró que su gobierno tiene dos ventajas para combatir la violencia en México, una: que “ya no es el tiempo en que el secretario de Seguridad Pública estaba al servicio de una de las bandas del crimen organizado”; refiriéndose a Genaro García Luna, secretario durante el sexenio de Felipe Calderón, acusado y preso en Estados Unidos por vínculos con el Cártel de Sinaloa.

"Todo esto tiene que ir cambiando, tenemos muchas ventajas en el tema de la seguridad, tenemos dos elementos buenos, uno es de que ya no se permite el contubernio, no hay impunidad.

Ya no es el tiempo en que el secretario de Seguridad Pública estaba la servicio de una de las bandas de la delincuencia organizada, ya no es así, ahora ya está bien pintada la raya, la frontera, una cosa es la delincuencia y otra cosa es la autoridad, ya no hay la mezcolanza que existía anteriormente, ya no hay esa convivencia perversa, esa promiscuidad entre delincuencia entre delincuencia organizada y autoridad, eso nos ayuda mucho ya no se venden las plazas, ya no hay servidores públicos que estén al servicio de los grupos de la delincuencia organizada", señaló López Obrador.

Y la segunda ventaja: que “es muy perseverante” y aprovechó para mandar el mensaje a sus opositores de que “no dará ni un paso atrás”.

"Y lo segundo es que somos muy perseverantes, muy tercos, necios en el buen sentido de la palabra, por eso que se preparen los conservadores, que se preparen nuestros opositores, porque no vamos a dar tregua, ni un paso atrás , ni para tomar impulso.

Vamos hacia adelante con la transformación de México, ya que se olviden del antiguo régimen corrupto, de injusticias y de privilegios, vamos hacia una patria nueva, vamos hacia una transformación de nuestro país", subrayó el presidente mexicano.

Información en desarrollo...