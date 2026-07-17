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Osamu Menéndez, padre del hijo de Aylín Mujica, reacciona a la muerte de Mauro: “Voy a buscar su cuerpo”

El músico rompió el silencio tras el lamentable fallecimiento

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Mauro Menéndez -México- 17 julio
Mauro Menéndez murió este 17 de julio (Instagram)

Telemundo confirmó este 17 de julio la muerte de Mauro Menéndez, hijo mayor de Aylín Mujica, después de horas de versiones sin confirmación pública de la actriz. El padre del joven, el músico cubano Osamu Menéndez, ya reaccionó a la noticia y escribió en redes sociales:

“Perdónenme, no puedo hablar, mi hijo Mauro murió anoche y estoy destrozado. Voy en el avión a buscar su cuerpo. Los quiero siempre y agradezco sus condolencias”.

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La confirmación llegó durante la emisión de En Casa con Telemundo, donde los conductores enviaron un mensaje de condolencias a la actriz cubana y a su familia. La televisora pidió además respeto a la privacidad de sus allegados durante este periodo.

Mauro Menéndez -México- 17 julio
Osamu reaccionó a la muerte de su hijo (Instagram)

Según el mensaje difundido al aire, la empresa expresó: “Telemundo extiende sus más sinceras condolencias a Aylín Mujica y a su familia en este doloroso y difícil momento tras el fallecimiento de su querido hijo. Aylín es una apreciada integrante de nuestra familia Telemundo y la acompañamos en este momento con todo nuestro cariño, apoyo y oraciones”.

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Antes de esa confirmación, la versión comenzó a circular a partir de publicaciones de la periodista Mandy Fridmann, retomadas por Las Top News. Ahí se indicó que Mauro Menéndez habría estado delicado de salud y que su madre estaría devastada.

Fridmann escribió que “el joven estaba con neumonía y su madre le habría pedido que no viajara, que se cuidara. Sin embargo, fue igual”. También señaló que, de acuerdo con la información que recibió, “todo indica que habría sufrido un infarto”.

Mauro Menéndez tenía 30 años y desarrollaba una carrera en la música electrónica

mauro menendez -México- 17 julio
Mauro tenía una carrera en la música electrónica (Instagram)

La conductora Matilde Obregón lamentó el fallecimiento en Facebook y afirmó que Mauro Menéndez tenía 30 años. En ese mismo mensaje sostuvo que Aylín Mujica se encontraba grabando en Colombia Top Chef VIP cuando recibió la noticia.

Mauro era hijo de Aylín Mujica y del músico Osamu Menéndez. Nació cuando la actriz tenía 19 años y fue su primogénito.

Con el nombre artístico MAAHEZ, desarrolló una carrera como DJ y productor. Su trabajo incluyó géneros como house, tech house, latin house y moombahton.

Entre las figuras con las que colaboró aparecen DVBBS, Good Times Ahead, Jenn Morel y San Pacho. Entre sus producciones se mencionan “Tequila”, “Isla de Mujeres”, “Dirty Flow”, “Matadora” y “Safari”.

La actriz no había respondido mensajes y se reportó un viaje a Barbados

aylin mujica y mauro -mexico 17 julio
Mauro era el hijo mayor de Aylín Mujica (Instagram)

Hasta el momento, Aylín Mujica no había publicado mensajes sobre el caso en sus perfiles oficiales. Esa ausencia mantuvo la incertidumbre durante varias horas, incluso después de que la versión se difundió en redes sociales.

En el programa Sale el Sol, Ana María Alvarado contó que intentó comunicarse con la actriz, pero no obtuvo respuesta. La conductora dijo: “Le escribí, sí le llegan los mensajes, pero entiendo que lo menos importante es contestarme. En caso de ser cierto quería tener la confirmación de alguien de la familia, nadie me ha contestado”.

Mandy Fridmann también sostuvo que Mujica estaría llegando a Barbados para reconocer el cuerpo y comenzar los trámites para trasladarlo a ese lugar, donde se encontraría toda la familia.

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