Corte de Chicago pospone la audiencia de Ovidio Guzmán López para el 28 de octubre

Las audiencias de "El Ratón" ha sufrido diversas modificaciones desde que se encuentra bajo resguardo de las autoridades de EEUU. Foto: Infobae México / Jesús Aviles

Un tribunal federal de Chicago pospuso la audiencia de estatus presencial de Ovidio Guzmán López, hijo del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, que estaba programada para el 27 de julio de 2026.

La jueza Sharon Johnson Coleman canceló la comparecencia y la reprogramó para el 28 de octubre de 2026 a la 1:30 PM.

El movimiento quedó registrado en el expediente el 16 de julio de 2026 como parte del caso 1:09-cr-00383, que se lleva en el Distrito Norte de Illinois, División Este.

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La notificación de registro fue revelada este 17 de julio por periodistas especializados en seguridad y procesos jurídicos, entre ellos Arturo Ángel a través de su cuenta de X.

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