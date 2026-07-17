Guillermo Pacheco, árbitro mexicano, tendrá participación en la final del Mundial 2026

Guillermo Pacheco estará en la final de la Copa del Mundo 2026. REUTERS/Eloisa Sanchez

México tendrá presencia arbitral en la gran final de la Copa del Mundo 2026. La Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) designó a Guillermo Pacheco para ser uno de los árbitros encargados del Video Assistance Referee (VAR) en Nueva York Nueva Jersey,

Asimismo, la Comisión de Árbitros dedicó un mensaje para Guillermo Pacheco por ser un orgullo mexicano en el Mundial 2026.

“La Comisión de Árbitros externa su felicitación a Guillermo Pacheco Larios 🇲🇽 por su designación para la gran final de la Copa de la FIFA entre España y Argentina como parte del equipo VAR“.

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Guillermo Pacheco logró una última selección en el Mundial 2026, todas sus funciones estuvieron relacionadas con el videoarbitraje. El colegiado fue elegido para integrar la terna arbitral en once partidos, incluyendo seis como árbitro VAR, dos como SVAR (support VAR) y dos como AVAR (asistente VAR).

Guillermo Pacheco estará en la final del Mundial 2026. o REUTERS/Daniel Becerril

Para la gran final del mundo la FIFA coloc a Guillermo Pacheco como reserva del VAR, en otras palabras, será el reemplazo por si algún árbitro debe ser sustituido en el videoarbitraje de la final entre España y Argentina.

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A pesar de los informes sobre su anticipado regreso a la República Mexicana, el árbitro Guillermo Pacheco mantuvo sus cosas durante la Copa del Mundo para convirtiéndose en el primer sonorense en participar en una final del torneo más importante de la FIFA a nivel selecciones.

¿Quién es Guillermo Pacheco, árbitro de México que hará presencia en la final del Mundial 2026?

Guillermo Pacheco designado por la FIFA para la final de la Copa del Mundo. REUTERS/Daniel Becerril

Guillermo Pacheco Larios es un árbitro mexicano nativo de Nogales, Sonora. Nació el 4 de febrero de 1995 y a sus 31 años tendrá el honor de asistir a una final de la Copa del Mundo, como miembro del Video Assistance Referee (VAR) para el partido entre las selecciones de España y Argentina.

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Pacheco cuenta con el gafete de la FIFA desde el año del 2021 y su carrera ha trascendido por fungir como árbitro central y en varias ocasiones como integrante más del VAR.

Con la nominación para el duelo que definirá al campeón del Mundial 2026, Guillermo Larios se coloca entre el selecto grupo de árbitros que tendrán la responsabilidad de apoyar en las decisiones arbitrales desde el habitáculo.

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El mexicano tendrá la responsabilidad de examinar cada jugada a detalle y tomar la determinación que mejor se acerque a la realidad. derivado de las fuertes críticas que han cuestionado la veracidad del torneo en cuanto a decisiones arbitrales se refiere.

Pese a los distintos señalamientos, la FIFA designó a lo mejor del arbitraje mundial y Guillermo Pacheco Larios es parte de esa lista. Ahora toca turno de escribir una nueva página en su travesía deportiva por ser un nuevo ejemplo para los próximos silbantes que representarán a México en las Copas del Mundo.

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¿Cuándo se jugará la final?

El trofeo del Mundial FIFA 2026 se exhibe junto a su cofre de lujo Louis Vuitton que lo transportará a la final en Nueva Jersey. (REUTERS/Amy Tennery)

El Mundial 2026 cerrará el telón el próximo domingo 19 de julio. España y Argentina disputarán la máxima corona desde el estadio Nueva York Nueva Jersey de los Estados Unidos. La hora del juego será a las 13:00 p.m. (tiempo del centro de la República Mexicana).

¿Cuántos títulos suma España y Argentina?

La Roja vuelve a una final de la Copa del Mundo desde Sudáfrica 2010. La Selección Española irá en busca de su segunda estrella paralelo en arrebatar el trofeo a la Argentina de Lionel Messi, que intentará conquistar la corona por segundo torneo al hilo y el cuarto en su historia deportiva.

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