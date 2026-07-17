México

Fofo Márquez publica carta desde la cárcel: “El delito por el que me juzgan está fabricado”

EL influencer cumple una pena por el delito de feminicidio en grado de tentativa

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El tapatío formó parte de los influencers contratados por el PVEM para promocionar sus propuestas
El tapatío intentó asesinar a una mujer, por lo que cumple su condena en el Penal de Barrientos. Crédito: Twitter @Guiller90041350

Fofo Márquez publicó una carta en Facebook desde una cuenta que sigue activa mientras cumple una condena de 17 años y 6 meses por tentativa de feminicidio, y la publicación reavivó las dudas sobre quién administra sus redes sociales y si el influencer tendría o no acceso indirecto a ellas desde prisión.

El mensaje apareció el jueves 16 de julio alrededor de las 21:30 horas como una fotografía de un texto escrito a mano sobre un pedazo de papel. En la publicación se lee la firma “atentamente el equipo de Fofo Márquez”.

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El medio explicó que no es la primera vez que la cuenta oficial del influencer muestra movimiento desde que ingresó a prisión. Esa continuidad en Facebook es la que alimentó la controversia, más que la existencia de un solo mensaje.

Esto dice la carta del Fofo Márquez

Esta es la carta escrita por el influencer y subida a sus redes sociales (Fb: Fofo Mqz)
Esta es la carta escrita por el influencer y subida a sus redes sociales (Fb: Fofo Mqz)

En el escrito, Márquez insiste en que el delito que se le atribuye fue fabricado y sostiene que sus derechos no han sido respetados. El texto llamó la atención porque menciona a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y retoma una declaración hecha por la mandataria en una conferencia matutina desde Palacio Nacional:

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“Expreso a través de esta carta que se hagan valer mis derechos como así lo menciona la presidenta en el video que compartí, que no hay preferencias ni amistades y que aplique la ley al igual para todos, ya que el delito por el que me juzgan está totalmente fabricado. Cuántas familias a diario no sufren de lo mismo y están impunes, que les den la misma pena y que aplique parejo para todos”.

El malogrado influencer fue declarado como culpable tras golpear brutalmente a una mujer Crédito: @dimeperra (X)

La referencia surge después de que, el miércoles 15 de julio, la presidenta fijó postura sobre el caso del exdirector de Pemex Víctor Rodríguez Padilla, quien obtuvo recientemente la revocación de su prisión preventiva dentro del proceso que enfrenta por violencia familiar.

Sheinbaum señaló que corresponde a la Fiscalía de Morelos y al juez definir el procedimiento, y recordó que en casos de violencia contra las mujeres pueden dictarse medidas cautelares como la reparación del daño o la prohibición de acercamiento a la víctima.

La presidenta también sostuvo que la detención de Rodríguez Padilla muestra que el gobierno no protege a nadie, y menos en asuntos de violencia contra las mujeres. Un clip con esas declaraciones fue retomado en la cuenta de Facebook de Fofo Márquez para sostener que, a su juicio, sus derechos no valen igual.

Un exreo dijo en marzo que Fofo Márquez tenía privilegios en el penal

El ahora tiktoker asegura que Fofo poseía un Xbox

Parte de la discusión en redes revivió por un testimonio difundido en marzo de este año en TikTok. Se trata de “El rey del fardo”, un exrecluso con arresto domiciliario que, de acuerdo coincidió con Fofo Márquez en el mismo penal cuando el influencer ingresó al área de población del reclusorio.

El exinterno relató que vio a Fofo Márquez caminar por una zona conocida como “Las Marraneras” con un control de Xbox y varios objetos personales. También afirmó que el influencer habría logrado publicar contenido en redes sociales desde dentro del penal.

La publicación precisó que ese señalamiento corresponde solo al testimonio del exreo. De acuerdo con su propia versión, nunca tuvo trato directo con Fofo Márquez y su relato se limita a lo que observó y escuchó durante el tiempo en que compartieron estancia en el reclusorio.

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