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Survivor México 2026: estos son los objetos prohibidos que los participantes no podrán ingresar

Los nuevos sobrevivientes eligieron su objeto para la competencia

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Survivor México "La Reliquia en Llamas"
Survivor México 2026 llegará el lunes 20 de julio (Imagen Ilustrativa Infobae)

La nueva edición de Survivor México titulada “La Reliquia en Llamas” llegará el próximo 20 de julio, el programa conducido por ”El Warrior" se perfila como uno de los más demandantes de la historia.

Mediante una dinámica, algunos de los participantes confirmados mencionaron cuál sería el objeto que llevarían a Survivor para hacer su estancia más amena.

El creador de contenido, Abel Robles, aseguró que un pre entreno le ayudaría mucho en la competencia.

“Un pre entreno, para poderlo tomar y siempre andar bien pilas y que no traiga hambre”, comentó Abel.

El pre entreno es un suplemento que suele utilizarse antes de entrenar, su objetivo es brindarte un impulso de energía, mejorar la concentración mental y aumentar la recuperación durante la actividad física.

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Abel Robles se muestra listo para competir en la nueva edición de Survivor México (Video: Instagram/abelroblesc)

Por su parte, el actor, Sahit Sosa, eligió un encendedor como su objeto prohibido, Sosa calificó su elección como inteligente ya que le facilitará la vida a su tribu.

“Eso nos facilita la vida a todos los de mi tribu”, mencionó.

La actriz, Anahí Izali llevaría un kit completo para la limpieza dental, asegurando que es algo muy importante para ella.

De igual forma Azalia Ojeda destacó la limpieza como uno de los factores más importantes para ella, eligiendo llevar un desodorante.

“Definitivamente para mi los olores son súper importantes, sería más cómodo, no me gusta oler feo”, aseguró.

Bobby Larios fue quién más objetos eligió, mencionando que él se llevaría un kit completo para poder cocinar.

“Llevaría un cuchillo, una cuchara, una olla grande y un buen sartén para poder cocinar, estamos a la intemperie, ya sabes, un buen pescado podríamos cocina”.

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Esta temporada traerá a diversas estrellas de la farándula combinada con atletas de alto rendimiento.
Esta temporada traerá a diversas estrellas de la farándula combinada con atletas de alto rendimiento. (TW Survivor)

Por último, la conductora y cantante, Viviann Baeza escogió un impermeable, argumentando que llueve mucho por la zona en donde se llevará a cabo la competencia.

“Me gustaría mínimo dormir todas esas noches con un impermeable para que mi ropita no se moje tanto

Los participantes esperan que los cambios más drásticos se sientan durante la primera semana de competencia, pero esperan que puedan adaptarse rápidamente para no sufrir.

¿Cuáles son los participantes confirmados hasta el momento?

Viviann Baeza, conductora y cantante

Sahit Sosa, actor

Shada Hernández, creador de contenido

Julio Camejo, actor y bailarín

Rey Grupero, creador de contenido

Anahí Izali, actriz y personalidad en realities

Abel Robles, creador de contenido

Tzasna Carrasco, campeona de Jiu-Jitsu

Aurélie Garzonio, conductora y creadora fitness

Javier Márquez, atleta de Exatlón

Azalia Ojeda, participante de Big Brother

Bobby Larios, actor y exmodelo

Aún falta conocer a cuatro sobrevivientes más que competirán en “La Reliquia en Llamas”.

Participantes Survivor México 2026
Esta temporada traerá a diversas estrellas de la farándula combinada con atletas de alto rendimiento. ((X: @mexico_survivor))

¿Cuándo inicia Survivor México?

La nueva edición comenzará el próximo lunes 20 de julio de 2026 por la señal de Azteca Uno. Carlos Guerrero “Warrior” volverá al frente del reality.

El nuevo formato “La Reliquia en Llamas” promete desafíos más complejos en la búsqueda del sobreviviente a las pruebas físicas y mentales del reality.

Aunado a ello, la producción anunció que continuará revelando el nombre de los cuatro participantes restantes antes del estreno, por lo que aún se esperan sorpresas.

¿Cómo será la nueva dinámica?

Cada temporada cuenta con una dinámica en especial, la novedad en esta será “La Reliquia en Llamas”, el funcionamiento de este elemento aún es algo misterioso, pero se espera que tenga un papel importante en la competencia.

De acuerdo con la información disponible, este componente podría modificar el rumbo del juego con ventajas o decisiones estratégicas. Como en temporadas anteriores, las alianzas, traiciones y desafíos serán determinantes para llegar a la final y definir al ganador.

El reality show está muy cerca de estrenarse y varios de sus habitantes sorprendieron al público.
El reality show está muy cerca de estrenarse y varios de sus habitantes sorprendieron al público. (Captura de Video TW Survivor)

El último campeón del reality es el entrenador personal Sergio Torres, quien se coronó en agosto de 2025, siendo el último sobreviviente de la dramática temporada Héroes vs Villanos.

La expectativa crece entre todos los seguidores de Survivor México, ya que la competencia apunta a consolidarse como una de las más intensas en la historia del reality.

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