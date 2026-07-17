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Quién es Hugo Cuypers, posible refuerzo de Rayados de Monterrey

Los regios continuan moviendo el mercado de fichajes para encarar el Apertura 2026

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El belga habría sido solicitado por Almeyda. Mike Dinovo-Imagn Images
El belga habría sido solicitado por Almeyda. Mike Dinovo-Imagn Images

La directiva de Rayados de Monterrey continúa trabajando para fortalecer su plantilla de cara a los próximos compromisos del Apertura 2026, con la intención de conformar un equipo capaz de competir tanto en la Liga MX como en los torneos internacionales.

Mientras avanzan las negociaciones por nuevos futbolistas, en las últimas horas ha surgido el nombre de un delantero europeo que podría convertirse en una de las incorporaciones más importantes del mercado, aunque todavía falta resolver algunos detalles para concretar la operación, según reportes.

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Cuypers, el delantero belga que interesa a Rayados

Hugo Cuypers es un delantero belga nacido el 7 de febrero de 1997 en Lieja, reconocido por su capacidad goleadora y su movilidad dentro del área.

Formado en las categorías inferiores del Standard de Lieja, inició su carrera profesional en Bélgica antes de pasar por clubes de Grecia y Francia, una trayectoria que le permitió adquirir experiencia en distintos estilos de juego europeos.

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El atacante militó en equipos como Olympiacos, AC Ajaccio, Ergotelis, KV Mechelen y, posteriormente, dio el salto al KAA Gent, donde vivió el mejor momento de su carrera.

El atacante tiene un amplio curriculum en Europa. REUTERS/Johanna Geron
El atacante tiene un amplio curriculum en Europa. REUTERS/Johanna Geron

Con el conjunto belga se consolidó como uno de los goleadores más destacados de la Jupiler Pro League, al registrar más de 50 anotaciones y convertirse en el máximo goleador del campeonato durante la temporada 2022-23.

Además, brilló en competiciones europeas con actuaciones destacadas en la UEFA Europa Conference League.

Su rendimiento llamó la atención del Chicago Fire, club de la Major League Soccer, que a principios de 2024 pagó una cifra récord para incorporarlo como Jugador Franquicia.

Desde su llegada al futbol estadounidense ha mantenido un nivel ofensivo constante, convirtiéndose en la principal referencia del ataque del conjunto de Illinois y protagonizando una importante racha goleadora durante la temporada 2026.

De acuerdo con diversas fuentes, Rayados ya tendría un acuerdo con el futbolista respecto a las condiciones de su contrato.

Sin embargo, todavía resta alcanzar un entendimiento económico con Chicago Fire, dueño de sus derechos, por lo que la negociación permanece abierta.

En caso de concretarse, Monterrey sumaría a un delantero de experiencia internacional al mando de Matías Almeyda, DT que recién se incorpora con los regios de igual manera.

Orbelín Pineda también está encaminado para reforzar a Monterrey

El posible fichaje de Hugo Cuypers no sería el único movimiento de peso que prepara la directiva regiomontana.

Diversos reportes señalan que Orbelín Pineda también está cerrado con Rayados, luego de que el club avanzara de manera importante en las negociaciones con el mediocampista mexicano.

Pineda acabará su ciclo en Europa. REUTERS/Eloisa Sanchez
Pineda acabará su ciclo en Europa. REUTERS/Eloisa Sanchez

La incorporación del exjugador de Chivas y Cruz Azul representaría un salto de calidad para el mediocampo albiazul, ya que se trata de un futbolista con experiencia en el futbol europeo con el AEK Atenas, participación constante con la Selección Mexicana.

Pineda también estuvo al mando de Almeyda en su paso por el futbol de Grecia y con Chivas, por lo que es un fichaje lógico entendiendo que el entrenador argentino conoce su estilo de juego.

De concretarse ambos movimientos, Monterrey reforzaría dos de las zonas más importantes de su plantilla: la generación de juego con Orbelín Pineda y la definición con Hugo Cuypers.

La intención del club sería conformar un plantel aún más competitivo para mantenerse entre los principales candidatos al título de la Liga MX y afrontar con mayores garantías los retos internacionales que tendrá en el calendario.

Por ahora, ninguna de las operaciones ha sido oficializada por el club, pero las negociaciones continúan avanzando.

En caso de cerrarse ambos fichajes, Rayados daría uno de los golpes más importantes del mercado de transferencias del futbol mexicano, incorporando a un goleador consolidado en Europa y la MLS, así como a uno de los mediocampistas mexicanos con mayor experiencia.

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