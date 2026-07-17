Emiliano Aguilar sorprende con su nuevo tatuaje y despierta sospechas con Gala Montes

Gala Montes y Emiliano Aguilar

El cantante, Emiliano Aguilar, se tatúo el nombre de una mujer en su cabeza, esto tras raparse después de una riña en el BelicoFest 2026 en la cual quedo expuesta su falta de cabello.

Durante la pelea y tras perder su gorra, la falta de cabello en la parte trasera de su cabeza fue evidente, por lo que, Emiliano Aguilar tomó la decisión de raparse.

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Sin embargo, y en medio de los rumores de una relación con Gala Montes, el nombre que aparece en su cabeza no es el de la actriz.

El tatuaje fue dedicado para Aislinn, su hija mayor, acompañado la publicación con el mensaje “Te quiero morra, siempre en mi mente”.

Se sabe que el cantante tiene dos hijas, sin embargo prefiere mantener sus identidades fuera del medio.

Emiliano Aguilar ya había adelantado a sus seguidores el deseo de realizarse un tatuaje en el cuero cabello, por lo que la sorpresa únicamente quedó en saber a quien era dirigido el tatuaje.

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Emiliano Aguilar se tatuó el cuero cabelludo (Captura de pantalla: Instagram/emiliano_aguilar.t)

La supuesta relación con Gala Montes

Los rumores de relación con Gala Montes surgieron tras una publicación compartida por la actriz en su cuenta de Instagram, la cuál despertó todo tipo de reacciones.

La actriz y cantante apareció acompañada de Emiliano Aguilar, en una serie de fotografías, generando que muchos de sus seguidores lo interpreten como una posible confirmación de su relación.

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En la publicación se puede leer la frase “Miss u”, lo que despertó los rumores de una relación con el hijo mayor de Pepe Aguilar.

Gala Montes y Emiliano Aguilar - (Instagram)

Ambos fueron vistos en Cartagena, Colombia, cuestión que avivó los rumores entre sus seguidores, ya que aún no se sabe si la cercanía se debe a una colaboración, una amistad o una relación.

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Además de avivar esos rumores, también encendió los rumores de una posible ruptura con Icho Van, con quien mantuvo una relación sentimental.

Sin embargo, en ninguno de los casos se ha confirmado una separación o una nueva relación por parte de Gala.

Actualmente la cantante y actriz se encuentra trabajando en su nuevo disco y en su carrera actoral en Estados Unidos, esto con la intención de crecer internacionalmente.

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Gala Montes presentó su nuevo sencillo “La Mala”, el 16 de julio, por lo que se espera que haya más actualizaciones sobre sus proyectos en los siguientes días.

¿Cómo fue el altercado que destapó su falta de cabello?

El altercado durante el BelicoFest 2026 ocurrió el domingo 12 de julio, en Los ángeles, la pelea fue difundida mediante un video en redes sociales.

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El video muestra al cantante enfrentado físicamente a otro hombre en una zona cercana a los camerinos y al área de producción del recinto.

Horas después de la pelea, Emiliano abordó el tema con total franqueza y honestidad, a pesar de que no mencionó la causa exacta, aseguró que era un problema de tiempo atrás.

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“Qué onda, toda la gente que me apoya, los quiero un ch*ng*. Todo está bien, no pasó nada. La neta una disculpa, ese wey desde hace como un año... que me va a hacer algo, por fin se atrevió, le dimos en su m*dr* como se tiene que hacer. Yo no me dejo de nadie, aquí andamos, todo bien”, declaró el hijo de Pepe Aguilar en sus historias de Instagram.

Emiliano Aguilar se vio envuelto en un pleito durante el Bélico Fest 2026 en el BMO Stadium de Los Ángeles; personal de seguridad intervino para separar a los involucrados. (IG @spotted03x)

Tras este video el cantante enfrentó su problema de calvicie con humor, mencionando que lo único que le molestaba era que la falta de cabello la heredó de Pepe Aguilar.

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“Lo único que me c*g* de esto que acaba de pasar es que estoy pelón como mi papá. Descubrieron mi secreto”, aseguró Emiliano Aguilar.

La pelea en el BelicoFest no solo expuso la calvicie de Emiliano Aguilar, sino también el lado más personal del cantante, quien decidió transformar el momento en un gesto para su hija mayor.