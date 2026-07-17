Ramón Juárez deja claro mensaje previo al debut del América: “El tricampeonato ya pasó”

Ramón Juárez pide dejar atrás el tricampeonato del América. ( Daniel Becerril/ REUTERS)

Ramón Juárez, canterano de las Águilas del Club América y parte del grupo que conquistó el tricampeonato durante la etapa de André Jardine en la Liga MX, solicitó a la afición Azulcrema en dejar atrás ese tema y apuntalar hacia el futuro dentro del campeonato Apertura 2026.

“Creo que estamos muy conscientes que la etapa del tricampeonato quedó atrás, quedó atrás y lo que tenemos que hacer ahora es buscar la siguiente estrella para la institución y volver a empezar a marcar una nueva historia, porque creo que eso sí somos muy conscientes que el tricampeonato ya está, ya pasó y tenemos que ser conscientes de volver a ganar la liga", declaró.

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Al tener en mente el inicio del Apertura 2026, Ramón Juárez no se preocupa por las bajas que sufrió el Club América ni por la falta de refuerzos a unas horas de su debut, sentenció que en el equipo no caben las excusas y tienen con que competir en el arranque de la campaña.

“Yo siempre lo he dicho, creo que el escudo no juega por sí solo, por más la grandeza que tiene el club, lo sabemos todos. En lo personal, creo que tenemos un plantel que realmente puede competir sin lugar a dudas”. afirmó Ramón Juárez.

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“Tampoco es una mentira que sabemos que va a ser reforzada la plantilla, que se espera todavía un par de incorporaciones y demás. Entonces, creo que, con el regreso de los seleccionados, con la gente que pueda sumarse, creo que va a estar más que suficiente el plantel para competir por una siguiente estrella”, agregó Juárez.

Plantel para competir en Liga y Leagues Cup

Al concluir el Mundial 2026, las Águilas siguen su semana de práctica en el Azteca (X / Club América)

En el Club América el primer plano siempre será el título de la Liga MX pero Ramón Juárez señaló que la Legues Cup también es un objetivo y le darán la misma importancia a cada uno para conseguir el doblete en esta temporada 2025-2026.

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“Tenemos plantel para competir tanto en Liga Mx como en la Leagues Cup y que al final creo que eso lo transmite mucho el profe Guillermo (Almada), que al final no importa, seamos los que seamos, los que estemos, no es una excusa si no se dan los resultados, poner alguna excusa sobre el plantel, porque la verdad es lo que va con esta institución”, sentenció.

¿Quién ganará el Mundial 2026?

Por otra parte, Ramón Juárez ya tiene a su favorito para levantar el Mundial 2026. “La verdad quiero que gane España, vamos por España. Quería que ganara Inglaterra o Francia pero no fue posible”, cerró el defensa central de las Águilas de cara al inicio del Apertura 2026.

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¿Quién es Ramón Juárez, futbolista del Club América?

Ramón Juáre jugará su séptimo torneo con el Club América. REUTERS/Henry Romero

Ramón Juárez del Castillo juega como defensa central en el Club de Futbol América. Nació en 2001 y proviene de la cantera de Coapa. Su talento y protección en la retaguardia le abrió una plaza para ser parte del primer equipo, debutando de manera oficial el 27 de agosto de 2019 en el duelo contra Club Pachuca.

Durante la era de André Soares Jardine como timonel del Club América, el mexicano actividad limitada pero rendía lo suficiente para ganar confianza y terreno. Su labor en defensa se notaba claramente que él solo se abrió paso para estar en la formación del tricampeonato americanista.

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Tras cumplir en la pretemporada Ramón Juárez apunta desde el arranque ante las ausencia de otros defensores, con la expectativa de ganarse un lugar permanente en el once titular del nuevo estratega del Club América, el charrúa Guillermo Almada.

Juárez disputará su séptima campaña en fila con el cuadro Azulcrema, manteniendo la plena mentalidad de iniciar con pie diestro el Torneo Apertura 2026 de la Liga Mx en su visita a los Gallos del Querétaro FC desde el estadio La Corregidora este fin de semana.

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¿A qué hora será el debut del Club América en el Apertura 2026?

Querétaro y América cerrarán la fecha 1 en La Corregidora. REUTERS/Eloisa Sanchez

De acuerdo al calendario oficial de la Liga Mexicana, el duelo entre Querétaro FC y Club América cerrará la actividad de la jornada 1 del Apertura 2026, tomando el horario estelar de las 21:10 p.m. (tiempo de México) del sábado 18 de julio del 2026.