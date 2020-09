“Sí lo voy a querer, pero así que tú digas que yo quisiera que fuera moreno, pues no tanto”: Colmex y Racismo Mx lanzan campaña

El colegio de México y Racismo Mx lanzaron la campaña "Hablemos de racismo" (Video: Youtube Colegio de México)

El Colegio de México (Colmex) y la organización Racismo Mx lanzaron este jueves la campaña “Tenemos que hablar de racismo”, con el objetivo de visibilizar el problema y colocarlo en el centro de la conversación pública.

“Pues sí me daba así como que miedo ¿no?, o sea, pues sí lo voy a querer, pero así que tú digas yo quería que fuera moreno, pues no tanto." , comienza uno de los testimonios recopilados por la institución académica y personificados por figuras públicas que contactó la organización.

"Quién sabe por qué importa eso del color verdad, no es que diga no lo quería o no lo voy a querer, no para nada, pero pues sí.” , concluye su interpretación la actriz Gabriela Cartol.

Los spots lanzados también incluyen información basada en estudios. El testimonio mencionando tiene de referencia la encuesta PRODER 2019, la cual señala que en México es tres veces más probable que las personas de piel oscura sean pobres, comparado con personas de piel cara.

El Colmex recopiló testimonios de personas que han vivido experiencias racistas y personas públicas los interpretaron (Video: YouTube Colegio de México)

Durante la presentación de la campaña, las personas encargadas de darle vida a cada uno de los testimonios expresaron su opinión respecto al tema. Uno de ellos, el actor de la película Güeros, Tenoch Huerta, señaló que se trata de un problema estructural, el cual va más allá de la experiencia personal.

Estamos hablando de estructuras históricas, culturales, sociales, artísticas, todos los ámbitos que te puedas imaginar de todas las instituciones. El racismo trasciende al mero individuo. Eso se institucionaliza, eso hace que el racismo trascienda no solamente la experiencia personal de los que ahí habitan, sino la configuración total de una ciudad y del país mismo

Al respecto, el doctor Patricio Solís, investigador del Centro de Estudios Sociológicos del Colmex, apuntó que hablar de racismo a partir de testimonios no significa dejar de reconocer el carácter estructural del problema.

“Tratar de empujar o de propiciar una conversación a partir de testimonios, justamente tiene como objetivo esa visibilización. Hablar de experiencias personales de racismo no significa dejar de reconocer el carácter estructural del racismo. Es decir, el racismo y las prácticas de discriminación que siguen a las ideologías racistas forman parte de un orden de poder, de una relación social asimétrica, desigual. Las experiencias concretas de discriminación son resultados de esas relaciones de poder.”, destacó el académico.

De acuerdo con el investigador, es necesario desarrollar una agenda de política pública que reconozca la deuda histórica y se haga cargo de ella (Foto: Cuartoscuro)

Asimismo, el investigador destacó que se trata de un asunto negado por la sociedad. Refirió que por muchos años, el gobierno mexicano no abordaba el tema ante organismos internacionales.

Es un tema que ha permanecido debajo de la alfombra por muchos años en México, apenas hace dos décadas o un poco más, la posición oficial del gobierno mexicano frente a los organismos internacionales de Naciones Unidas, que le pedían hacer un reporte sobre la existencia del racismo en México era negar la existencia del mismo

En tanto, Solís finalizó su participación destacando la necesidad de desarrollar una agenda de política pública que reconozca la deuda histórica y se haga cargo de esta con acciones de compensación. “Tratar de manera preferencial a quienes por siglos se les ha tratado de manera discriminatoria para nivelar el terreno de las desventajas histórica.”

De acuerdo con la encuesta PRODER 2019, en México es tres veces más probable que las personas de piel oscura sean pobres, comparado con personas de piel cara (Foto: EFE)

Adicionalmente, señaló que se debe establecer “una política antidiscriminatoria y antirracista con dientes. Hay que darle dientes y presupuesto.”, agregó que mediante estos mecanismos se podrán identificar aquellas prácticas interpersonales, colectivas e institucionalizadas, para posteriormente sancionarlas.

“Esto requiere que el tema esté en la agenda, requiere que hablemos de racismo y no solo eso, pasar del hablar a una acción colectiva para la construcción de una agenda de política pública.”

El youtuber Ricardo Peralta, ahondó sobre el racismo en el medio del entretenimiento, advirtió a aquellos que se niegan a hacer cambios en la forma de contar historias, únicamente se van a ganar que su contenido termine siendo denunciado como racista.

Para las personas que no creen en el poder la representación y que no ven necesario hacer cambios en la forma en la que estamos contando historias o las presentamos, solamente les puedo decir que este movimiento está cada vez más fuerte y no entender esta conversación solo hará que su contenido termine siendo denunciado como contenido racista o contenido discriminatorio

