“No significa violar ninguna garantía”: López Obrador insiste en consulta de juicio a expresidentes

Este viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la consulta ciudadana para decidir si se enjuicia o no a los expresidentes “no significa violar ninguna garantía”.

“Llevar a cabo una consulta no significa violar ninguna garantía, al contrario, es darle al pueblo su libertad para ejercer la soberanía, aplicar al Artículo 39 y no es violatorio de derechos humanos porque se tiene que llevar a cabo, en el caso de que los ciudadanos decidan que se inicien los procesos en contra de los expresidentes, no hay juicio sumario, no hay una vía extrajudicial, tiene que ser el Ministerio Público, los jueces, y se tiene que garantizar los derechos humanos, el derecho a la defensa”, destacó.

Durante su conferencia de prensa en el Salón Tesorería del Palacio Nacional, el Jefe del Ejecutivo mexicano señaló “hay veces que enredan mucho las cosas, cuando son relativamente sencillas”, puntualizó.

Al ser cuestionado por representantes de los medios sobre si había leído el proyecto del ministro Luis María Aguilar, que en su proyecto de sentencia señala su intención de declarar “inconstitucional” la consulta popular del gobierno federal, López Obrador respondió: “lo único que pregunté es quién lo había propuesto, qué expresidente, no me supieron decir, o sea, que no sé”, respondió.

Información en desarrollo…