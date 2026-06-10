México

Pollo a la diabla: la receta mexicana con salsa picante que llena de sabor cualquier comida familiar

Una preparación tradicional que combina ingredientes sencillos con un toque intenso, ideal para quienes disfrutan los platillos con carácter y mucho aroma

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Primer plano de Pollo a la Diabla con salsa roja, cebolla y cilantro en un plato de barro, rodeado de arroz, frijoles, ensalada y tortillas en una mesa de madera.
El pollo a la diabla se distingue en la cocina mexicana por su salsa de chile chipotle, jitomate y especias que aporta un toque picante. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pollo a la diabla es uno de los platillos más representativos para quienes disfrutan de los sabores intensos dentro de la cocina mexicana. Su principal atractivo se encuentra en la salsa elaborada con chile chipotle, jitomate y especias, una combinación que aporta profundidad, aroma y un toque picante que transforma una receta sencilla en una experiencia llena de sabor. Gracias a esta mezcla, se ha convertido en una opción recurrente para las comidas familiares y las reuniones especiales.

A diferencia de otras preparaciones, esta receta destaca por lograr un equilibrio entre la jugosidad del pollo y la intensidad de la salsa. Durante la cocción, la carne absorbe los sabores de los ingredientes, lo que permite obtener un resultado lleno de matices y con una textura suave que resulta muy agradable al paladar.

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Otro de los aspectos que han contribuido a su popularidad es su versatilidad. Puede servirse como plato principal acompañado de arroz, frijoles o tortillas, además de adaptarse a distintos niveles de picante según las preferencias de cada persona. Por ello, continúa siendo una de las recetas favoritas en muchos hogares.

Un clásico que conserva su lugar en la cocina mexicana

Pollo a la diabla entero con salsa roja y chiles secos en plato. Rodeado de arroz, frijoles, guacamole, pico de gallo, tortillas y agua de limón.
La receta de pollo a la diabla equilibra la jugosidad de la carne con la intensidad de la salsa durante la cocción. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La gastronomía mexicana cuenta con una amplia variedad de platillos preparados con chiles, ingredientes que aportan identidad y personalidad a numerosas recetas tradicionales. Dentro de este universo culinario, el pollo a la diabla ocupa un lugar especial gracias a su sabor intenso y a la sencillez de su preparación.

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Aunque su nombre puede sugerir un nivel extremo de picor, la realidad es que el resultado final depende de la cantidad de chile utilizada. Esto permite que la receta pueda ajustarse fácilmente para quienes prefieren sabores más suaves o para quienes disfrutan de una experiencia más intensa.

Además, se trata de una preparación que no requiere ingredientes difíciles de conseguir. La mayoría de sus componentes suelen encontrarse en cualquier cocina o supermercado, lo que facilita su elaboración y la convierte en una excelente alternativa para quienes desean preparar una comida casera con mucho sabor.

Ingredientes y preparación para hacer pollo a la diabla

Primer plano de Pollo a la Diabla con cebolla morada y cilantro en un plato blanco, rodeado de tortillas, arroz, frijoles, aguacate, chiles y salsa verde.
El pollo a la diabla se sirve como plato principal con arroz, frijoles o tortillas, y ajusta el nivel de picante según la cantidad de chile. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

  • 6 piezas de pollo
  • 4 chiles chipotles adobados
  • 3 jitomates
  • 1 diente de ajo
  • 1/4 de cebolla
  • 1 taza de caldo de pollo
  • 2 cucharadas de aceite
  • Sal al gusto
  • Pimienta al gusto

Preparación

  • Sazona las piezas de pollo con sal y pimienta.
  • Calienta el aceite en una sartén y dora el pollo por ambos lados.
  • Licúa los chiles chipotles, los jitomates, el ajo, la cebolla y el caldo de pollo.
  • Cuela la salsa si deseas una textura más fina.
  • Vierte la mezcla sobre el pollo.
  • Cocina a fuego medio durante 20 minutos o hasta que el pollo esté bien cocido.
  • Rectifica la sazón.
  • Sirve caliente.

Una de las claves para conseguir un mejor resultado consiste en dorar adecuadamente las piezas de pollo antes de incorporar la salsa. Este paso ayuda a desarrollar una textura más agradable y aporta mayor profundidad al sabor final del platillo.

Consejos para servir y disfrutar esta receta

Primer plano de un plato de Pollo a la Diabla en un tazón de cerámica, con pollo en salsa roja picante, aros de cebolla morada, cilantro y tortillas.
Dorar adecuadamente las piezas de pollo antes de incorporar la salsa mejora la textura y aporta más profundidad al sabor del platillo. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pollo a la diabla puede acompañarse con una gran variedad de guarniciones. El arroz blanco es una de las opciones más populares, ya que ayuda a equilibrar la intensidad de la salsa y permite apreciar mejor cada uno de sus matices. Los frijoles también representan un complemento ideal gracias a su textura y sabor.

Para quienes buscan una experiencia más tradicional, las tortillas de maíz recién calentadas son una excelente elección. Con ellas es posible disfrutar tanto de la carne como de la salsa, aprovechando al máximo cada elemento de la preparación. También pueden añadirse algunas verduras frescas como acompañamiento para aportar contraste.

Con su combinación de ingredientes sencillos, su característica salsa picante y su facilidad de elaboración, el pollo a la diabla continúa siendo una de las recetas más apreciadas de la cocina casera mexicana. Su sabor intenso, su aroma inconfundible y su capacidad para reunir a la familia alrededor de la mesa lo convierten en un platillo que mantiene vigente su popularidad generación tras generación.

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