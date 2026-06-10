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Apuestas en línea podrían aumentar hasta 50% en México durante Mundial 2026

A diferencia del Mundial de Catar 2022 el nuevo formato multiplica las ocasiones de apostar y eleva el riesgo de adicción

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Ilustración plana de una laptop y un teléfono móvil con pantallas de apuestas deportivas, el logo de la FIFA, balones, fichas y billetes.
Una ilustración plana muestra pantallas de laptop y móvil con interfaces de apuestas deportivas, el logo de la FIFA y una mezcla de elementos como balones de fútbol, dinero y fichas de casino, aludiendo a la expansión del juego en línea. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La próxima Copa del Mundo tendrá la participación de 48 selecciones y 104 paridos programados, los cuales comenzarán el próximo 11 de junio en la capital del país. Este evento podría provocar un aumento en la actividad de las apuestas deportivas, según estimaciones de especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Algunas plataformas de apuestas en línea en México anticipan un crecimiento entre 40 y 50 % en el volumen de transacciones, impulsado por el interés de los aficionados en modalidades digitales.

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Se prevé que aproximadamente 43% de los usuarios o seguidores realicen sus apuestas por internet, una cifra superior al promedio internacional, que se sitúa en 33 %. El auge de este fenómeno no se limita a los resultados de los partidos, ahora los jugadores pueden pronosticar desde el primer tiro de esquina hasta el minuto exacto en que un futbolista anota, lo que incrementa las oportunidades de ludopatía asociadas al evento.

A diferencia del Mundial de Catar 2022, donde solo se disputaron 64 juegos y las restricciones de la pandemia limitaron la asistencia, el nuevo formato multiplica las ocasiones de apostar y eleva el riesgo de adicción. En esa edición, el fenómeno de las apuestas en línea comenzó a expandirse, pero las condiciones actuales auguran cifras inéditas tanto en participación como en volumen de dinero apostado.

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Ilustración: una mano sostiene tarjetas de apuestas digitales. Balones, dados y monedas van a una nube. Una silueta observa una balanza con dinero y símbolo de adicción.
Una ilustración conceptual muestra una mano sosteniendo tarjetas de apuestas digitales, mientras balones de fútbol y monedas vuelan hacia una nube digital, y una silueta observa una balanza con dinero y una alerta de adicción. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Falta regulación en las apuestas virtuales por parte de las autoridades

De acuerdo con el doctorante en Filosofía de la Ciencia, los datos acumulados no reflejan el total de ingresos o inversiones, ya que los cambios recientes en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios afectan los montos apostados. Por cada 100 pesos, ahora 50 deben pagarse como gravamen, por lo que el dinero que reciben las empresas no coincide con el total jugado.

Además, la falta de regulación homogénea entre casas físicas y virtuales dificulta la transparencia del sector. Existe, según el economista, un submundo de apuestas cuyo volumen real es imposible de cuantificar.

En Estados Unidos, se estima que las apuestas deportivas generan alrededor de 5 mil 500 millones de dólares, con 3 mil millones provenientes del segmento en línea.

Pese a las restricciones impuestas por la FIFA y la Federación Mexicana de Futbol, la casa Caliente.mx (patrocinador principal desde 2003) ilustra la magnitud del fenómeno. La Comisión Disciplinaria acumuló 57 años de suspensión para siete futbolistas sancionados por manipulación de partidos relacionados con apuestas, evidenciando la complejidad y los riesgos que acompañan al crecimiento del sector.

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