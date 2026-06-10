Eva Longoria, James Hetfield, Snoop Dogg y hasta el esposo de Salma: entre los famosos interesados en el futbol mexicano

Varios famosos internacionales han mostrado su interés y afición por el futbol mexicano Foto: Redes sociales

La presencia de celebridades en la Liga MX no se limita a fotos con playeras: Necaxa abrió la puerta a un modelo de inversión con figuras de Hollywood, exdeportistas y empresarios, mientras otros clubes mexicanos aparecen en rumores de compra o en gestos públicos de apoyo de músicos y actores que han vinculado su imagen con equipos del futbol nacional.

El caso más definido es el del club de Aguascalientes. En 2021, el grupo inversor NX Football USA, LLC adquirió 50% de las acciones del Necaxa, mientras la familia Tinajero conservó el otro 50% y el control administrativo de la institución.

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Dentro de ese fondo participan Eva Longoria, Kate Upton, Justin Verlander, Mesut Özil y Victor Oladipo. También fueron señalados como integrantes del grupo inversor el empresario de bienes raíces Al Tylis y el ejecutivo de DC United Sam Porter.

Más adelante, en 2024, Ryan Reynolds compró una participación minoritaria y se sumó como socio del proyecto deportivo. Su incorporación se añadió a una estructura en la que el fondo mantiene la mitad del club y la familia Tinajero conserva la operación administrativa.

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Es bien conocido el fanatismo de Rob Sneider por Tigres, que llegó a contagiar a su gran amigo Adam Sandler Foto: X Rob Sneider

Eva Longoria llevó su vínculo con Necaxa a una docuserie estrenada en 2025

Eva Longoria presentó en 2025 Necaxa, una docuserie sobre su incursión en el futbol como copropietaria del club mexicano, una institución con más de un siglo de historia. La producción de Ryan Reynolds llegó a Latinoamérica a través de Disney Plus.

Durante una visita al programa Good Morning America, Longoria recordó el consejo que recibió de Ryan Reynolds y Rob McElhenney, quienes participaron en el rescate del Wrexham galés. La actriz de 50 años dijo: “Me dijeron que me preparara para el desamor. El deporte es tan emocional, con todos sus altibajos, que puede ser una verdadera montaña rusa”.

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La también protagonista de Desperate Housewives definió esa experiencia como una prueba personal de gran exigencia. “Este viaje ha sido uno de los mayores desafíos de mi vida, pero también uno de los más gratificantes”, comentó al hablar de su relación con el futbol y de la carga emocional que acompaña a una inversión de este tipo.

Ese caso coloca a Necaxa como uno de los ejemplos más visibles de participación de figuras del entretenimiento y del deporte internacional en un club mexicano. La composición accionaria descrita muestra una combinación de celebridades, capital privado y control local a través de la familia Tinajero.

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Hugh Laurie, quien tambiés es un prolífico cantante, se le vio con la playera de Leones Negros de Guadalajara Foto: Redes sociales

El rumor sobre Chivas apuntó a François-Henri Pinault y a una compra de 30%

En días recientes también circuló la versión de que François-Henri Pinault, esposo de Salma Hayek, estaría interesado en adquirir 30% de las acciones de las Chivas. El empresario francés preside y dirige Kering, conglomerado dueño de marcas como Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen y Brioni.

La versión lo vinculó con uno de los equipos de mayor arraigo en México. Amaury Vergara, propietario del Guadalajara e hijo de Jorge Vergara, negó esa posibilidad a través de la red interna del club y aseguró que no existe interés en vender al equipo ni en sumar socios.

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Con esa postura, la posibilidad quedó en el terreno del rumor. El texto fuente plantea que no sería extraño que Salma Hayek o François-Henri Pinault incursionen en el deporte por su capacidad económica, ya sea en México o en otro país, aunque no aporta un paso concreto más allá de la versión desmentida por el dueño de Chivas.

Fuera del plano accionario, varias celebridades han mostrado cercanía con clubes mexicanos a partir de relaciones personales, conciertos, giras o apariciones públicas. Uno de los casos más identificables es el de Rob Schneider con Tigres de la UANL.

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Su afición surgió por influencia de su exesposa Patricia Azarcoya, también conocida como Patricia Maya, actriz y productora mexicana nacida en Mérida y con raíces familiares en Monterrey. El vínculo familiar con seguidores de Tigres acercó al actor al equipo regio.

A eso se sumó su experiencia en el Estadio Universitario, conocido como el Volcán. Tras asistir a un partido, Schneider quedó impresionado por la pasión de la afición y desde entonces se convirtió en seguidor del club, con muestras de apoyo tanto al equipo varonil como al femenil.

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Músicos y actores han portado playeras de Atlas, Pumas, Monterrey, Chivas y Veracruz

(Captura: @clashcityrockrs/Twitter)

El actor y músico Hugh Laurie posó en una ocasión con la playera de Leones Negros de Guadalajara durante una presentación en la que también cantó. Manu Chao, identificado en el texto como cantante argentino, mostró la camiseta del Atlas en uno de sus conciertos.

John Cena apareció con la playera de Cruz Azul. Chris Tomson, baterista de Vampire Weekend, ha mostrado afinidad por Chivas al vestir los colores del Guadalajara.

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Julian Casablancas, vocalista de The Strokes, ha sido visto en varias ocasiones con la playera de Pumas. En 2019, unas seguidoras lo fotografiaron en Los Ángeles con el uniforme de la UNAM y, durante una gira reciente por México, también fue captado con esa camiseta e incluso jugando una cascarita.

James Hetfield, vocalista de Metallica, portó la playera del Monterrey durante un concierto en ese estado de México.

Morrissey, exintegrante de The Smiths, también ha subido al escenario con el jersey de Chivas en distintas ocasiones.

Otro caso desarrollado con más detalle es el de Rivers Cuomo, vocalista de Weezer, quien es presentado como aficionado a los Tiburones Rojos de Veracruz. En 2017 salió al escenario del Festival Corona Capital con esa playera y, según el texto fuente, no fue la primera vez que mostraba ese gusto.

El origen de esa relación habría comenzado cuando, a los 20 años, hizo un viaje a Veracruz y un joven lo recibió en su casa y le regaló un jersey del equipo de la década de los 90. Desde entonces, Cuomo usaría esa camiseta como recuerdo de la hospitalidad que encontró en el estado.

El mismo texto añade que ese gusto influyó en otros músicos cercanos. Chris Tomson habría sido uno de los contagiados por esa afición, aunque en su caso se le ha visto con la playera de Chivas.

También se menciona al rapero estadounidense Snoop Dogg que ha mostrado cercanía con México al cantar temas del regional mexicano y rendir homenaje a Vicente Fernández en una de sus presentaciones. Este artista sería aficionado al Club Deportivo Guadalajara.

Necaxa tiene una estructura de propiedad dividida: NX Football USA, LLC posee 50% del club y la familia Tinajero conserva el otro 50% con el control administrativo.

Eva Longoria, Kate Upton, Justin Verlander, Mesut Özil, Victor Oladipo y después Ryan Reynolds figuran entre las personalidades vinculadas al proyecto de Necaxa.

Chivas fue relacionado con un supuesto interés de François-Henri Pinault por comprar 30% de las acciones, pero Amaury Vergara negó que exista intención de vender o incorporar socios.