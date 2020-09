LadyFrenadora se vuelve viral por presunta agresión a manifestantes anti AMLO

La mujer manoteaba con un hombre parado en la plaza (Video: Twitter@GeneralVIII)

Un nuevo video se ha vuelto viral en redes sociales. En esta ocasión fue grabado en el Zócalo capitalino y aparece una mujer que agrede, aparentemente, a manifestantes del Frente Nacional Anti AMLO (FRENAAA) que se encuentran en la plancha. El nombre se viralizó con #LadyFrenadora, por la frase que enuncia a los manifestantes “Tan fácil voy esto a frenarlo”.

La grabación muestra a una mujer que manoteaba con un hombre parado en la plaza. Inmediatamente después, se dió la vuelta y se alejó del lugar. Cuando descendió de la banqueta, la mujer que grababa lo sucedido gritó “lárgate”, un hombre que se encontraba junto a la mujer le respondió “No, no no. No le digas eso. Gracias por venir”. En seguida, la mujer se volteó y se acercó de nueva cuenta chasqueando los dedos. Al posicionarse frente a las personas que enunciaron las últimas frases, les respondió diciendo “Tán fácil voy esto a frenarlo. Así de fácil, mira. Así de fácil ¿sale?”.

Al término de su frase, la mujer volteó hacia la cámara que la estaba grabando y, nuevamente, lo impactó con su mano. “Grábame”, dijo la mujer en repetidas ocasiones mientras golpeaba el dispositivo. Finalmente el teléfono celular cayó al piso y la grabación finalizó. Durante la misma se notó la presencia de policías que atestiguaron los hechos.

Los integrantes del FRENAAA llegaron al Zócalo el domingo (Foto: archivo)

Después de viralizarse, algunos usuarios ubicaron a la mujer cuando la manifestación del Frente Nacional Anti AMLO estaba situado sobre la Avenida Juárez, en las inmediaciones del Centro Histórico. Aseguraron que ya se había hecho presente en el campamento.

“#LadyFrenadora #FRENAAA QUE TAL????? QUE YA HABIA VISITADO EL CAMPAMENTO. OJOOO SON PROVOCADORES PAGADOS” publicó @petra_casillas

“#LadyFrenadora ya peinada da el gatazo, aquí como infiltrada causando problemas al PLANTÓN de FRENA en la calle Mussolini.” escribió @MUNDOMexico_

@LazaroSanchezT1 preguntó “No es #LadyFrenadora ?????”

El movimiento que busca la renuncia de Andrés Manuel López Obrador, comenzó una serie de manifestaciones en medio de la pandemia por Covid-19. Desde el mes de mayo, en varias ciudades del país, algunas personas manifestaron su inconformidad con la actual administración federal. Las mismas fueron realizadas en las calles, pero los manifestantes lo hicieron a bordo de automóviles. Dicha modalidad, así como su baja convocatoria, también fueron motivo de polémica.

La manifestación en oposición a López Obrador ya se encuentra en el Zócalo capitalino.

Entre los seguidores de dicho movimiento destacan los nombres de Gilberto Lozano, ex integrante del Consejo de Administración de FEMSA; el periodista Pedro Ferriz de Con y su hijo Pedro Ferriz Hijar; Rafael Loret de Mola y el empresario Juan Bosco Abascal, quienes también forman parte de los 67 integrantes del Consejo Rector.

Pese a las recomendaciones emitidas por las autoridades sanitarias, el 19 de septiembre, integrantes de FRENAAA instalaron un campamento sobre avenida Juárez. Su pretensión era colocarlo en el primer cuadro de la Ciudad. Al respecto Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la CDMX, aseguró que sus derechos serían garantizados y señaló que no se les permitiría el acceso para evitar enfrentamientos con otros contingentes, así como para disminuir el riesgo de contagio del virus Sars-Cov-2. Sin embargo, el grupo avanzó el día de ayer hacia la Plaza de la Constitución, donde también se han manifestado grupos en apoyo a la actual administración.

