López Obrador buscará revertir la reforma energética si no logra “rescatar” a Pemex y CFE

López Obrador, conocido como AMLO, dijo que Pemex solo extraerá petróleo para consumo interno y que su propuesta de reforma energética no dejaría, sin embargo, de lado a los privados. (Foto: Reuters)

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo el jueves que buscará revertir la reforma energética constitucional realizada en el Gobierno anterior si no logra fortalecer con el marco legal actual a las empresas estatales del sector: la petrolera Pemex y la de electricidad CFE.

El mandatario, quien ha dicho que la reforma energética del 2013-14 sólo ha debilitado a Pemex y CFE, reconoció que pidió a reguladores en una reunión esta semana que lo ayuden a “rescatar” a ambas empresas, altamente endeudadas.

“No quiero que se privatice el sector energético, porque si no tenemos independencia económica, si no tenemos independencia en nuestros energéticos, no podemos garantizar nuestra soberanía como país independiente, libre”, dijo López Obrador en su conferencia de prensa matutina.

La reforma constitucional realizada por su antecesor, Enrique Peña, abrió toda la cadena de los hidrocarburos al capital privado y extranjero y terminó con el monopolio de Pemex en la producción de crudo.

El mandatario, quien ha dicho que la reforma energética del 2013-14 sólo ha debilitado a Pemex y CFE, reconoció que pidió a reguladores en una reunión esta semana que lo ayuden a “rescatar” a ambas empresas, altamente endeudadas. (Foto: EFE)

En el sector eléctrico, la reforma abrió la puerta para mayor participación de particulares en la generación y dio un impulso a las renovables, pero mantuvo la transmisión en manos del Estado.

“Estoy convencido de que ha sido un fracaso rotundo las privatizaciones, negocios jugosos robo, saqueo de los bienes de México, los bienes de la nación, solo en beneficio de particulares”, añadió el presidente.

López Obrador, conocido como AMLO, dijo que Pemex solo extraerá petróleo para consumo interno y que su propuesta de reforma energética no dejaría, sin embargo, de lado a los privados.

México promovería una nueva reforma energética en 2021

El presidente habría dejado la puerta abierta para el desarrollo de una nueva reforma en 2021 (Foto: Reuters/ Henry Romero)

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pidió a reguladores ayudarlo en su empeño por fortalecer a las estatales Pemex y CFE utilizando el actual marco legal, pero en caso de ser necesario promovería una reforma energética tras los comicios legislativos del próximo año, dijeron dos fuentes.

López Obrador, quien ha dicho que la profunda reforma energética realizada en la administración anterior sólo ha debilitado a ambas empresas, solicitó a los reguladores tomen acciones concretas para robustecerlas.

“Dentro de un año se revisará” la necesidad de una nueva reforma energética, dependiendo de los resultados que se tengan en mejorar las condiciones de ambas firmas con las leyes en vigor, dijo una de las fuentes que hablaron con Reuters. “No por ahora, pero dejó abierta la puerta”, añadió.

Los mexicanos renovarán en 2021 la cámara baja, en la que Movimiento Regeneración Nacional (Morena), el partido del mandatario, conocido como AMLO, tiene mayoría.

El presidente habría expresado su deseo de que las gigantescas deudas de la petrolera Pemex y la empresa de electricidad CFE sean refinanciadas para que paguen menos intereses y además pudieran tener reducciones en impuestos.

Las fuentes de la agencia revelaron que el mandatario llamó a los reguladores a no dar más autorizaciones que ayuden a empresas privadas y extranjeras a aumentar su presencia en el sector energético nacional.(Foto: Especial)

Pemex, al menos, es la compañía petrolera más endeudada del mundo, con alrededor de USD 100,000 millones de deuda financiera.

López Obrador habría hablado sobre el tema durante en una reunión con reguladores y miembros de institutos del sector energético mexicanos, en la que reiteró el respeto a los más de 100 contratos petroleros otorgados a empresas extranjeras y privadas antes de su llegada al poder a finales de 2018, aunque insistió en que no se concederán más.

También llamó a los reguladores a no dar más autorizaciones que ayuden a empresas privadas y extranjeras a aumentar su presencia en el sector energético nacional. Las dos fuentes de la agencia, que estuvieron presentes en el encuentro, dijeron que López Obrador pidió específicamente frenar la expedición de permisos para nuevas estaciones de servicio.

“Lo que dijo es que ‘el libre mercado es un zorro en el gallinero’ y que lo que tenemos que hacer es que los reguladores y el gobierno le den mercado a las empresas del Estado”, dijo otra de las fuentes de la agencia.

La oficina del presidente no respondió de inmediato a una petición de comentarios sobre lo dicho por las fuentes.

El mandatario, se reunirá de nueva cuenta con los reguladores en un par de meses. La primera reunión de este tipo se llevó a cabo en julio.

MÁS SOBRE OTROS TEMAS:

Otra Reforma Energética: Morena contempla propuestas en su agenda legislativa

“¿Está de acuerdo que los investiguen y sancionen?”: AMLO presentó la pregunta para la consulta de juicio a expresidentes

CFE acuerda reducir edad de jubilación y aumentar 3.4% el salario a todos sus trabajadores