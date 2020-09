“No son tamales de chipilín”: López Obrador aseguró que Jaime Cárdenas “no quiso entrarle” al combate a la corrupción en el Indep

Foto: EFE

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que Jaime Cárdenas, quien este lunes 21 de septiembre renunció a su cargo como titular del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado (Indep), “no quiso entrarle” a limpiar la institución de la presunta corrupción que hay en su interior.

“Limpiar, que era lo que tenía que hacer Jaime, pero no le entró. Ayer hablábamos de que para ser servidor público, sobre todo en un proceso de transformación, se requieren ganas, para todo en la vida, convicciones y arrojo y no rendirnos”, aseguró.

Durante su tradicional conferencia en Palacio Nacional, el presidente aseguró que los grandes problemas se enfrentan, “echándose para adelante”, y recalcó que a Jaime Cárdenas le dio miedo e impotencia por no saber manejar las cosas al interior del Indep.

“Ayer dije que el que ser aflige se afloja. Ni modo que enfrentemos un problema y nos dé depresión, nos inmovilicemos. ¿Imagínense con ese ánimo cómo podríamos estar enfrentando una doble crisis: la pandemia y la económica? Siempre hay que echarse para adelante, lo difícil se resuelve, lo imposible se intenta. Nada de que está muy difícil”, destacó.

Foto: Cuartoscuro.

Al ser cuestionado sobre si Cárdenas Gracia sintió miedo o impotencia ante el encargo de limpiar el Indep, López Obrador consideró que fueron las dos cosas.

“¿Miedo o impotencia?? las dos cosas. Estaba de buen tamaño el animal, pero esa es la lucha de David contra Goliat.. es una transformación, no es un día de campo, no son tamalitos de chipilín”, puntualizó.

El presidente aseguró que “afortunadamente hay quienes sí quieren” formar parte de la Cuarta Transformación.

“Afortunadamente hay quienes quieren.. Le puse un correo a Margarita González Sarabia, que estaba de secretaria de Turismo en el gobierno de Morelos.. Le puse un correo, porque la conozco desde hace muchos años, es una mujer de lucha desde hace 30 años, es una mujer honrada… Entonces tengo que ver cómo mantenemos un equipo de gobierno de primera, sobre todo de hombres y mujeres honestos”, señaló el mandatario.

“Le puse: ¿estarías dispuesta a ayudar en esta tarea? no es un cargo, es un encargo.. ‘donde haga falta, quiero ayudar en la transformación de México’, me contestó. Eso es importantísimo porque hay otros que están con nosotros, también de primera, pero no quieren (...)” aseguró López Obrador.

Foto: Presidencia de México.

En su carta de renuncia de tres cuartillas enviada al mandatario (la cual hizo pública), Jaime Cárdenas denunció irregularidades y corrupción en los procesos de valuación y subastas de los bienes decomisados por el Estado, además de conductas ilegales de servidores públicos que manipulaban joyas y alteraban las piezas subastadas.

En el tercer apartado de su carta titulado “Combate a la corrupción”, Cárdenas dice, textual: “1. Encontramos al inicio de nuestra función probables irregularidades administrativas –procedimientos de valuación que no garantizan los principios del artículo 134 constitucional (el mayor beneficio para el Estado), mutilación de joyas, contratos favorables a las empresas y no al Indep, y conductas de servidores públicos contrarias a las normas–. En consecuencia, hemos presentado denuncias administrativas del órgano interno de control. 2. Por la manipulación de distintas piezas de joyería, hemos presentado las denuncias penales a la Fiscalía General de la República”.

Pero, en respuesta y desde su conferencia mañanera, el presidente se refirió así a la renuncia de quien fuera el abogado y representante electoral del candidato López Obrador en su campaña presidencial y que también se desempeñó como consejero electoral del desaparecido IFE.

“Hay personas brillantes, con convicciones, pero que nomás no dan el ancho para la administración pública”, dijo López Obrador este martes 22 de septiembre.

