Jugo de betabel ayuda a bajar la hipertensión de forma natural: estos son sus beneficios

El jugo de betabel ayuda contra la hipertensión (Imagen Ilustrativa Infobae).

La hipertensión arterial es uno de los problemas de salud más frecuentes en México y en el mundo. Muchas personas buscan alternativas naturales para complementar su tratamiento médico, y entre las bebidas más recomendadas destaca el jugo de betabel, conocido por sus propiedades para favorecer la salud cardiovascular.

Especialistas en nutrición señalan que esta verdura contiene nitratos naturales que ayudan a mejorar la circulación y relajar los vasos sanguíneos, lo que puede traducirse en una disminución de la presión arterial cuando se consume de manera regular y acompañado de hábitos saludables.

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¿Por qué el jugo de betabel ayuda a bajar la presión arterial?

El betabel contiene una alta concentración de nitratos, compuestos que el cuerpo transforma en óxido nítrico. Esta sustancia ayuda a dilatar los vasos sanguíneos y facilita el flujo de la sangre, reduciendo así la presión en las arterias.

Diversos estudios científicos han mostrado que beber jugo de betabel puede generar efectos positivos pocas horas después de su consumo, especialmente en personas con hipertensión o presión elevada.

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Además, el betabel aporta antioxidantes, vitamina C, hierro, ácido fólico y fibra, nutrientes que también favorecen la salud del corazón y del sistema circulatorio.

Otros beneficios del betabel para la salud

El betabel aporta antioxidantes, vitamina C, hierro, ácido fólico y fibra (Imagen ilustrativa IA / Infobae México)

Además de ayudar a controlar la hipertensión, el betabel puede ofrecer otros beneficios importantes para el organismo:

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Mejora la circulación sanguínea

Ayuda a aumentar la energía física

Favorece el rendimiento deportivo

Aporta antioxidantes que combaten el envejecimiento celular

Contribuye a la salud digestiva gracias a su contenido de fibra

Por ello, esta verdura se ha convertido en uno de los alimentos más recomendados dentro de las dietas saludables.

Preparar esta bebida es sencillo y económico. Una de las recetas más populares incluye:

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Ingredientes

1 betabel mediano

1 vaso de agua

Jugo de medio limón

Opcional: zanahoria o manzana para mejorar el sabor

Preparación

Lava y desinfecta el betabel. Córtalo en trozos pequeños. Licúa junto con el agua y el limón. Sirve y consume fresco, preferentemente sin azúcar.

Especialistas recomiendan tomar un vaso al día, preferentemente por la mañana, aunque siempre es importante consultar al médico si la persona ya utiliza medicamentos para controlar la presión arterial.

¿Cómo preparar jugo de betabel para la hipertensión?

Dos riñones, uno seccionado para mostrar el daño renal crónico, reposan sobre una superficie metálica en una demostración patológica de la enfermedad renal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque el jugo de betabel puede ser beneficioso, no todas las personas deben consumirlo en exceso. Expertos advierten que quienes padecen problemas renales o antecedentes de cálculos deben moderar su ingesta debido a su contenido de oxalatos.

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Asimismo, las personas con presión arterial baja o que toman medicamentos antihipertensivos deben consultar a un profesional de la salud antes de incorporarlo diariamente a su dieta, ya que podría potenciar el efecto de los fármacos.

Otro efecto común es que la orina o las heces pueden adquirir un tono rojizo después de consumir betabel, algo completamente normal y sin riesgos para la salud.

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Hábitos saludables para controlar la hipertensión

Una mezcla vibrante de ingredientes frescos perfecta para limpiar el organismo. (Gemini)

Además del consumo de jugo de betabel, médicos recomiendan mantener hábitos saludables para prevenir complicaciones relacionadas con la hipertensión:

Reducir el consumo de sal

Evitar alimentos ultraprocesados

Realizar actividad física constante

Mantener un peso saludable

Dormir adecuadamente

Evitar el tabaco y el exceso de alcohol

La combinación de una alimentación equilibrada, ejercicio y seguimiento médico sigue siendo la mejor estrategia para controlar la presión arterial y proteger la salud cardiovascular.

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