Indignación en Aguascalientes: un hombre habría adoptado a más de 11 cachorros para dárselos de comer a sus víboras

Imágenes de algunos de los perros desaparecidos (Foto: Facebook The Pandu)

Dar en adopción a un cachorro puede ser un proceso difícil. Encontrar un hogar definitivo para el animal, con un dueño responsable y cariñoso, suele ser una tarea complicada, y siempre queda cierta incertidumbre por no saber cómo le tratará la nueva familia. Y si despedirse de la cría ya es triste, aún peor es saber que pudo haber sido asesinada.

A través de redes sociales, decenas de usuarios han denunciado a un hombre de Aguascalientes que adopta perros muy pequeños y estos desaparecen a los pocos días. Según los reportes, se llama Kevin Peralta de la Torre, y habría acogido en un período de cuatro meses a más de 11 crías de las que se desconoce su paradero.

En una publicación de Facebook, la cuenta The Pandu compartió los mensajes de varias familias que entregaron los cachorros en adopción a Kevin Peralta. Cuando intentaron contactar con él para hacer un seguimiento, se dieron cuenta de que les había bloqueado en Facebook y Whatsapp.

Imagen de Kevin Peralta, compartida en Facebook por Karen Márquez. Ella presentó en la Fiscalía una denuncia contra el adoptante por un delito de maltrato animal (Foto: Facebook Karen Márquez)

En estas capturas se puede ver cómo hay varias familias afectadas. El acusado bloqueó a todas después de adoptar a las mascotas (Foto: Facebook The Pandu)

Más imágenes de familias que entregaron cachorros en adopción a Kevin Peralta (Foto: Facebook The Pandu)

“Hola a todos. Yo le di dos perritos hace 22 días, e igualmente me bloqueó. Al ver las publicaciones me desbloquea y me dice que los perritos que le di están con la hija que tiene con su ex esposa. Según él, el fin de semana me va a mandar fotos de los perritos. Yo apoyo en lo que quieran hacer para saber qué pasó con tanto perrito que se le ha dado”, denunció en Facebook la internauta Claudia Galleta Castillo.

“Es cierto, vino a mi casa por tres perritas en adopción y después me bloqueó. Ya no supe nada de él”, agregó Agüitas Pérez.

“También adoptó una cachorrita de una camada que mi sobrino había resguardado. En cuanto se le entregó a la perrita eliminó su Facebook y Whatsapp”, añadió Nancy López.

“Hola, disculpa que te moleste. Vi tu publicación de una persona mal adoptante, ¿sabes hace cuánto le dieron a esos perritos? Yo también le di un cachorro y estoy preocupada por lo que dice tu publicación”, agregó otra usuaria que no quiso ser identificada.

Uno de los perritos que Kevin Peralta recibió en adopción (Foto: Facebook The Pandu)

Otra mascota que el acusado recibió en adopción y después desapareció (Foto: Facebook The Pandu)

Entre las personas que entregaron sus cachorros al supuesto maltratador de animales se encuentra Ana Karen Márquez Mata. Ella, el pasado 4 de mayo del 2020 se reunió con Peralta de la Torre para darle a dos crías, ambas hembras, de color negro y de aproximadamente tres meses. Poco después, contactó con el adoptante para saber cómo se encontraban las perritas, pero él nunca le contestó. Tras compartir su caso en Facebook descubrió que se trataba de una especie de método, y que la historia se repetía de forma sistemática.

A través de redes sociales, Kevin Peralta escribía a usuarios que estuvieran dando cachorros en adopción, y acordaba con ellos la entrega. Después de hacerse con las mascotas, rompía todo contacto con la persona que se las había entregado. Y un poco más tarde, el animal desaparecía.

Al darse cuenta de la forma en la que operaba, Ana Karen Márquez decidió con su abogado, Héctor Montoya, interponer el 1 de septiembre una denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes contra Kevin Peralta por un delito de maltrato animal. Según contó ella semanas antes, el hombre se había presentado en su casa de madrugada, para “dar la cara”.

Fotografía de la denuncia que interpuso Ana Karen Márquez (Foto: Facebook Héctor Montoya)

Muchos usuarios escribieron a Ana Karen Márquez, y le aseguraron que Peralta tiene un vivero de serpientes, que alimentaría con los cachorros que adopta (Foto: Facebook The Pandu)

“El día 12 de agosto del presente año, el señor Kevin se presentó en mi domicilio a las 02:00 de la mañana. Por mi seguridad, no abrí la puerta. Se quedó afuera de mi casa hasta las 07:40 a.m. esperando a que atendiera su llamado”, explicó la denunciante en su perfil de Facebook.

“Abrí la puerta y le dejé que me explicara lo que estaba sucediendo. Él me dice que viene a darme la cara como yo le pedí, pero que quería que borrara mi publicación porque sólo eran tres cachorras las que había adoptado. Estaba desesperado, yo le dije que no la borraría hasta que me diera pruebas que todas las cachorras estaban bien, y que me dijera con qué personas las dejó”, agregó Ana Karen Márquez en su relato.

“Argumentó que él no las podía cuidar, que las dio en adopción ‘a no sabe quién’, que ‘se paró en una esquina y empezó a repartirlas’. Al principio quise confiar en él, le di la oportunidad ese mismo día de dar alguna prueba de su inocencia. Se fue, ahora sí contestaba mensajes, me decía que estaba buscando a las perras donde las dejó, incluso me mando fotos de unas callejeras asegurando que eran ellas. Claramente no eran las perritas”, añadió.

En esta imagen parece verse al fondo una de las víboras (Foto: Facebook The Pandu)

Otro de los cachorros desaparecidos (Foto: Facebook Karen Marquez)

Peralta se excusó con una de las familias, y aseguró que el cachorro que le entregaron había sido atropellado por un auto (Foto: Facebook The Pandu)

Esta no fue la única excusa que dio Peralta sobre el paradero de los cachorros. En un mensaje compartido en Facebook, se ve cómo le aseguró a otra persona que un auto había atropellado a la perrita que se había llevado en adopción.

Según explicó Márquez Mata le han llegado numerosas versiones sobre lo que el acusado hace con las crías, como que es una persona agresiva, o que alguno de sus familiares practica magia negra. Sin embargo, la que parece cobrar más fuerza es la señala que las utiliza para alimentar a sus víboras, ya que tiene un vivero de serpientes en el estado de Aguascalientes.

“Este sujeto y su pareja solicitan perros pequeños para dárselos de comer a sus víboras. Ya borró su Facebook y bloqueó el celular de las personas que le donamos algún cachorro es necesario que si lo ubicas lo denuncies a las autoridades. No es posible que siga alimentando a sus víboras con los cachorros que le dan en donación y de buena manera, supuesto de que los va a cuidar en su criadero. Denúncialo”, escribió en Facebook The Pandu, que compartió también una recopilación de imágenes, mensajes, y comentarios de familias afectadas.

De cualquier forma, ahora Peralta se encuentra desaparecido, y no consiguen localizarlo. A través de redes, circulan las fotografías de los cachorros. Pensar lo que les pudo haber ocurrido ha consternado a numerosos usuarios, que exigen justicia.

