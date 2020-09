“Todo lo quieren resolver con mano dura”: López Obrador rechazó caer en las provocaciones de “los fachos”

Foto: Presidencia de México.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró este martes en su conferencia de prensa que su gobierno no es igual a los anteriores, que se utilizaban “mano dura” para reprimir manifestaciones, y respaldó la decisión de la Guardia Nacional de no intervenir en las protestas, que integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) realizaron el pasado lunes en Michoacán, en las que bloquearon varios puntos de la red ferroviaria del estado.

Se refirió al encabezado que un periódico nacional publicó este día en ocho columnas: “`Bloquean trenes en sus narices', porque estaba la Guardia Nacional y no intervino en Michoacán, o sea, quieren que se use la macana, porque son muy conservadores. Este es un asunto que tiene que ver con el gobierno de Michoacán... Hicieron bien los del Ejército porque hay que evitar las confrontaciones”, indicó el mandatorio mexicano.

López Obrador explicó que tiene que “cuidar no caer en provocaciones”, para que “lo que quieren” los conservadores es acusarlo de represor, así como lo acusan de limitar la libertad de expresión “un grupo que era privilegiado” de intelectuales orgánicos que no tienen nada que ver con los periodistas, sino son mercaderes y traficantes de influencias, dijo.

"Sobre todo, hay que evitar la provocación, porque lo que quisieran es que se utilizara la fuerza bruta para acusarnos de represores, así como los intelectuales orgánicos que nos están acusando de que se limita la libertad de expresión, cuando en realidad lo que está en el fondo es que se terminaron ya los privilegios que les beneficiaban, los montos de dinero que recibían en Nexos, en Letras Libres, en Clío, un grupo selecto de intelectuales orgánicos que cobraban en todos lados, nada que ver con los periodistas.

Porque dicen: ‘La libertad de expresión, o están ustedes en contra de los periodistas o el presidente está en contra de los periodistas’. No, el periodismo es un noble oficio, aquí estamos hablando de traficantes de influencias, de mercaderes del periodismo, del hampa del periodismo, entonces quisieran que se reprimiera a la gente", expresó.

También afirmo que así como el conservadurismo es sinónimo de corrupción, también es de autoritarismo, y los conservadores, o “como se les dice comúnmente, fachos”, todo lo quieren resolver con mano dura.

"Porque además el conservadurismo -y esto es para los jóvenes- así como es sinónimo de corrupción porque, como decía Hidalgo, al oligarca lo único que le importa es el dinero, decía: ‘El dios de los oligarcas es el dinero’, así como conservadurismo es sinónimo de corrupción, de individualismo, de hipocresía, así también es sinónimo de autoritarismo. Son, como se dice comúnmente, fachos, todo lo quieren resolver con la mano dura y dicen: que no era dictadura la Porfirio Díaz, sino era una ‘dictablanda’, pero siempre el uso de la fuerza.

Entonces, nosotros no somos iguales", afirmó el presidente López Obrador.

López Obrador aprovechó para aclarar que el gobierno federal “no le debe nada” a los maestros de la CNTE en Michoacán, y que incluso, lograron un acuerdo el cual quieren replicar en otros estados del país.

“Aclarar a los maestros que nosotros no debemos nada, que incluso Michoacán -y esto aprovecho para informarlo- es el único estado en donde hubo un acuerdo que queremos hacer con otros estados, pero iniciamos en Michoacán y se les amplió el presupuesto educativo en cerca de tres mil millones de pesos para que no les faltara el pago a los maestros y ese dinero se le entrega al gobierno del estado. Nosotros no tenemos deuda. Y por eso estos hechos que no tienen que ver con el gobierno federal”, afirmó el presidente López Obrador.

