“AMLO no es confiable”: así funcionaban las “cajitas” de Salinas de Gortari como nombres y montos de cheques recibidos

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, narró este jueves en su conferencia de prensa cómo Carlos Salinas de Gortari, del que dijo tiene la particularidad de guardar todo, tiene unas “cajitas” en donde tiene los nombres junto con los cheques o facturas pagadas a políticos, periodistas , entre otros personajes; esto, según le contó un amigo que fue a visitar en alguna ocasión al ex presidente.

López Obrador se refirió a las fuertes críticas que el escritor Héctor Aguilar Camín ha hecho en su contra, llamándolo “arrogante y otra palabra más fuerte”, y contó cómo pasó de ser el intelectual favorito de Salinismo a ser exhibido, publicando las copias de los cheques que cobró durante dicha administración, lo que calificó de tragicomedia.

"Le publican a Aguilar unas copias de unos cheques, de lo que cobraba cuando Salinas, porque Salinas tiene una peculiaridad, conserva todo, tiene unas cajitas, eso me lo informaron. Tiene unas cajitas así , se acuerdan las cajas donde se ven la fichas de las bibliotecas para ir a buscar los libros, ordenados por nombres, concepto y fecha; entonces me decía a este amigo que lo fue a ver, que me lo platicó, dime alguien, un nombre: `fulano de tal´, y sacaba la ficha y el anexo del cheque o de la factura.

Quién sabe si sea cierto lo que me platicó este amigo, pero me lo platicó porque le dijo a ver: `Andrés Manuel Lóopez Obrador´, no lo tengo le dice:`por eso no es confiable´; esto ya desde hace algún tiempo (me lo platicó)", contó el mandatario mexicano.

