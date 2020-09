Investigadores acusan a personal del AGN de extraer documentos históricos subastados en el extranjero

Investigadores identificaron al menos 9 manuscritos vendidos en casas de subasta que pudieron haber sido extraídos del AGN (Foto: EFE)

Investigadores mexicanos alertaron por la venta de documentos históricos de México en casas de subasta en el extranjero y consideraron que la extracción ilegal del material es realizada por el propio personal del Archivo General de la Nación (AGN).

“¿Quién saca los documentos? ¿Quién se los roba? En el Archivo General de la Nación, por ejemplo, es prácticamente imposible que un usuario sustraiga documentos”, afirmó Alfredo Ávila, profesor de Historia de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) a Televisa.

Por ello, es más probable que el problema se ubique al interior del Archivo. “Es una tentación enorme para un montón de gente que trabaja en los archivos o que está relacionada con gente de los archivos y que puede sacar un documento buscando obtener una cantidad nada despreciable”, señaló Ávila.

Investigadores de la UNAM consideraron que la extracción ilegal de documentos es realizada por personal del AGN (Captura de pantalla: Twitter/mortonsubastas)

Michel Oudijk, académico del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, también entrevistado por los periodistas Víctor Valles Mata y Fernando Guillén, cuestionó la facilidad con que se extrae material histórico: “creo que debe ser alguien de adentro, ¿cómo es posible que sacan documentos de allá? Pues es una pregunta que tienen que responder las autoridades del Archivo”.

El filólogo sostuvo que desde 2008, más de 3,000 documentos coloniales han sido vendidos por la casa de subastas Morton.

Los investigadores de la UNAM señalaron que han podido identificar al menos 9 manuscritos vendidos en casas de subasta que pudieron haber sido extraídos del AGN. Es el caso de un documento firmado por Hernán Cortés, vendido por Galerías Swann en 2017 por USD 37,500.

Pero también de una carta firmada por José María Morelos y Pavón vendida en 80,000 pesos, así como otra carta firmada por Miguel Hidalgo, cuya subasta fue suspendida.

Palacio de Lecumberri, actual sede del Archivo General de la Nación (Foto: Archivo)

Por su parte, la casa subastadora Morton se defendió afirmando que no tiene forma de corroborar la autenticidad de los documentos. “México no tiene estos inventarios. No hay un registro a nivel nacional ni a nivel internacional. Si hubiera este registro nosotros inmediatamente, en el momento en que nos llegan estas piezas, podemos revisar y decir, oye, esto no se puede vender porque está robado”, comentó el presidente de Morton Subastas, Luis López, a Televisa.

Marco Palafox, director de Asuntos Jurídicos del AGN, afirmó que la Fiscalía General de la República (FGR) ya está actuando y realizando gestiones para que el Archivo pueda allegarse de documentos para emitir el dictamen diplomático y el dictamen de autenticidad. “El vendedor, el comprador y el intermediario podrían ser responsables penalmente por este acto”, afirmó.

De acuerdo con el reportaje, la subasta de un documento de 1521 que se realizaría el próximo 24 de septiembre en Nueva York fue suspendida, luego de que una historiadora lo reconociera como parte del Fondo Hospital de Jesús del AGN. La galería Swann se vio obligada a retirar el documento de su catálogo.

La subasta de Morton contó con cartas de líderes independentistas mexicanos (Captura de pantalla: Twitter/mortonsubastas)

El pasado 8 de septiembre, el AGN presentó una denuncia ante la FGR por la subasta de documentos históricos sobre la Independencia, el Primer Imperio y la Primera República, realizada por Casa Morton.

En un comunicado, el Archivo informó de la denuncia contra la casa de subastas y quienes resulten responsables, por la comercialización de patrimonio documental de la nación, pues, señaló, si bien los particulares pueden poseer y custodiar estos artículos para su preservación, no tienen permitido venderlos ni lucrar con ellos.

La subasta de Casa Morton se realizó de cualquier forma, con cartas de los líderes independentistas Miguel Hidalgo, Agustín de Iturbide, Nicolás Bravo y Vicente Guerrero como piezas en su catálogo. En la lista de precios de Morton, los documentos fueron valuados entre 8,000 y 200,000 pesos por lote.

MÁS SOBRE OTROS TEMAS

“¿Pedir disculpas a quién?”, responden a AMLO intelectuales que firmaron desplegado para exigir libertad de expresión

Una grieta en el corazón: damnificados del 19-S no olvidan el terremoto que les quitó su patrimonio

“No mentir, no robar y no traicionar”: Mario Delgado propuso juramento para quien busque un cargo por Morena