43 estudiantes resultaron lesionados tras volcar autobús donde vajaban en la México Puebla

43 estudiantes resultaron lesionados en la autopísta México-Puebla por volcadura del autobús donde viajaban Foto: Cruz Roja

Un autobús que transportaba a estudiantes del Tecnológico Superior de Tepexi de Rodríguez se vuelca la noche del viernes 5 de junio de 2026 sobre la autopista México-Puebla, a la altura de la junta auxiliar de San Felipe Hueyotlipan, en la capital de Puebla. El saldo preliminar es de 43 personas lesionadas y daños materiales.

El percance ocurre cerca de las 23:30 horas en un entronque que, de acuerdo con reportes oficiales, no está debidamente señalizado, un punto donde ya se han registrado siniestros viales por la falta de alertamientos para los automovilistas.

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En el sitio se movilizan paramédicos de la Cruz Roja Mexicana y personal de Protección Civil municipal de Puebla para atender a los heridos. Hasta el momento, no se reportan personas sin vida por esta volcadura.

Para permitir el trabajo de los cuerpos de emergencia y reducir riesgos a otros conductores, personal de Proximidad Vial y Tránsito Municipal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) abanderan la circulación en la zona del accidente, mientras continúan las labores de atención.

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También se reporta la presencia de elementos del Ejército Mexicano en el área del percance, como parte del despliegue de apoyo en la autopista México-Puebla tras el incidente.

43 personas resultan lesionadas por la volcadura de un autobús con estudiantes en la autopista México-Puebla.

El hecho ocurre el viernes 5 de junio de 2026 cerca de las 23:30 horas en un entronque sin señalización adecuada.

Cruz Roja Mexicana, Protección Civil municipal y la SSC atienden la emergencia; no se reportan fallecidos.