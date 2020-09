“¿Pedir disculpas a quién?”, responden a AMLO intelectuales que firmaron desplegado para exigir libertad de expresión

AMLO arremetió contra los firmantes en su conferencia matutina (Foto: Presidencia de México)

Al menos una docena de intelectuales, académicos y periodistas han reaccionado a las afirmaciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, luego que el mandatario señalara que al firmar un desplegado para defender la libertad de expresión, el grupo de 675 signantes es un corporativo conservador.

Entre ellos estuvieron Rafael Pérez Gay, Enrique Krauze, Ricardo Becerra, Fernando García Ramírez, Carlos Bravo Regidor, Fernanda Familiar, Alma Maldonado, José Antonio Crespo, Ricardo Becerra, Ros y Guillermo Sheridan. Mientras que Isabel Turrent replicó el mensaje sobre que el llamado asedio a la libertad de expresión debe parar; y por su parte, Fernanda Solórzano ironizó ante el entendimiento textual del desplegado.

“No hay una relación, pedir disculpas ¿a quién?, ¿cómo? y aquí ya entra la diferencia de opiniones, él (López Obrador) dice: ‘es el pueblo con quien se tienen que disculpar’, ¿y quién representa al pueblo? ‘Yo’”, dijo Pérez Gay, en entrevista con Adriana Pérez Cañedo en Enfoque Radio.

El analista del CIDE invitó a debatir las ideas y no descalificar (Foto: Twitter@carlosbravoreg)

El escritor y periodista consideró que era momento de que el presidente disminuyera sus ataques a la prensa, así como a quiénes le critican, pues el significado de las palabras del jefe del ejecutivo configuran un discurso de odio y polarización, mientras que para la democracia es conveniente la disonancia de opiniones, así como la oposición. Agregó que sostener ideas neoliberales no era un delito, pero podrían discutirse los axiomas de esta corriente de pensamiento.

“Me pregunto si no sería momento de bajarle unas rayitas, como suele decirse coloquialmente, al lenguaje, y tratar de dialogar, pero no hay un afán de diálogo, sino un afán de descalificación moral y política, cada mañana”, aseveró Pérez Gay, y abundó en que si el desplegado existe es porque franjas de la sociedad se sienten agraviadas. Igual dijo que como conjunto de “abajofirmantes” esperarían para responder a los dichos de López Obrador, pues ambas partes hicieron sus planteamientos.

Durante su conferencia matutina de este viernes 8 de septiembre, AMLO presentó el documento que diversos intelectuales, científicos y periodistas firmaron pues consideran que el mandatario usa un lenguaje que estigmatiza a quienes identifica como adversarios, asimismo, ataca a publicaciones que lo critican; los “abajofirmantes” señalaron que, tras las palabras del presidente, llegan órdenes de censura manifestadas en sanciones administrativas, así como amagos judiciales.

Karuze dejó en claro su defensa Aristegui cuando EPN la censuró por publicar el reportaje de La Casa Blanca (Foto: Twitter@EnriqueKrauze)

“Todo este grupo siempre apoyó la política neoliberal y ahora se sienten ofendidos cuando deberían de ofrecer disculpas, porque se quedaron callados cuando se saqueó al país”, dijo López Obrador al referirse a los firmantes como intelectuales orgánicos.

El presidente alegó que no se afecta la libertad de expresión, tanto así que fue posible el desplegado. Arremetió contra ellos por no haberse manifestado, de esa manera, en sexenios anteriores.

“Ayer(jueves) los intelectuales orgánicos sacaron otro desplegado hablando de que se afecta la libertad de expresión. No sé cómo les afecta, si sacan un desplegado quienes guardaron silencio cómplice durante las atrocidades del periodo neoliberal y sale el desplegado en todos los medios de información, no he revisado, pero seguramente en la radio, en la televisión, en todos los periódicos”, abundó.

La locutora agradeció a sus seguidores por posicionar la tendencia (Foto: Twitter@qtf)

Mientras en Twitter, algunos de quienes aparecen en el documento reaccionaron al reafirmar su posicionamiento. Por ejemplo, Enrique Krauze, aludido por el presidente a que calló cuando hubo censura contra Carmen Aristegui. El director de la revista Letras Libres retuiteó una publicación suya en donde acusó que la salida de la periodista de MVS radio vulneraba la libertad de expresión.

“Así defendí a @AristeguiOnline cuando Peña Nieto la reprimió”, fue el breve mensaje del historiador, ante la alusión de AMLO a que el intelectual calló en aquel entonces.

“En defensa de la libertad de expresión, sí:”, puso Guillermo Sheridan acompañando su mensaje con el desplegado; “Twitter arde en conspiraciones (@fabriziomejia) por el documento que firmé en defensa de la libertad de expresión. Me veo obligado a aclarar que ni me llamo Rosario Robles, ni resido en Santa Martha Acatitla. -Saludos”, escribó el caricaturista Ros, ante la equivocación del lopezobradorista por señalarlo como la ex secretaria peñanietista, hoy presa.

El columnista compartió una foto que considera a los opositores a AMLO como enemigos del país (Foto: Twitter@JACrespo1)

“No, lo que queremos es que el presidente deje de insultar, poner apodos, calumniar y amenazar”, respondió el columnista Fernando García Ramírez y consejero de Letras Libres. “No apoyé al modelo neoliberal en todo. Lo critiqué en mucho. ¿Disculpas por decir lo que se piensa? ¿Como Galileo? Me inclino por la social democracia, que obviamente no veo en el obradorismo”, el internacionalista José Antonio Crespo.

Alma Maldonado, doctora en Educación Superior por el Boston College, publicó dos fotografías junto a AMLO para referir a que lo apoyó, pero dejó de hacerlo cuando notó que no era izquierdista verdadero.

“¿Cómo de qué tendríamos que pedir perdón los académicos y científicos que firmamos? Luché en cada movimiento convocado por Andrés, considero que perdió el rumbo, es un mal presidente y está dañando irreversiblemente al país. ¿Pido perdón por haberlo apoyado desaforadamente? Ok”, escribió la académica.

