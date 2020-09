“Primero tendrían que iniciar una causa que justifique el bloqueo de mis cuentas”: José Reyes Baeza acusó linchamiento público

José Reyes Baeza. (Foto: Cuartoscuro)

Después de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) congelara las cuentas del ex gobernador de Chihuahua, José Reyes Baeza, el ex funcionario señaló que era víctima de un linchamiento político, además de que hará valer sus derechos constitucionales ante las autoridades, una vez que se le notifique sobre las causas por las cuales tomaron esta medida.

En este sentido, el ex titular del Fovissste y del ISSSTE durante el sexenio de Enrique Peña Nieto comentó durante una conferencia de prensa que hasta el momento no ha recibido un aviso por parte de las autoridades que ordenaron la cancelación de sus cuentas bancarias. Incluso detalló que la única información que posee ha provenido de la propia institución financiera y de los medios de comunicación.

“No tengo de qué preocuparme, no tengo de qué avergonzarme, porque las imputaciones que me vayan a formular yo tendré oportunidad de defenderme”, comentó e incluso detalló que los movimientos de sus cuentas y tarjetas corresponden a conceptos relacionados con el cuidado de su familia.

También mencionó que solicitará al Poder Judicial de la Federación y del estado de Chihuahua que se revisen las determinaciones que se tomaron en torno a su caso. “Mi posición es que primero tendrían que iniciar una causa que justifique ante la autoridad judicial la necesidad del bloqueo de mis cuentas, no como una medida precautoria”.

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. (Foto: Henry Romero/Reuters)

Al hablar de esto, el ex gobernador en el periodo de 2006 a 2010 dijo que la información que ha salido a la luz en torno al tema ha sido manipulada y “seguramente seguirá sucediendo”, enfatizó.

El martes 15 de septiembre, Santiago Nieto, titular de la UIF, aclaró que las cuentas del ex gobernador de Chihuahua habían sido congeladas por el caso conocido como la Estafa Maestra, explicó a través de su cuenta de Twitter.

“El caso del ex gobernador José “R” versa sobre el presunto desvío de 129 millones de pesos del ISSSTE, en el marco de la denominada Estafa Maestra, entre otras irregularidades financieras”, escribió el funcionario, quien también dio a conocer que presentarán la denuncia correspondiente ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

Cabe recordar que además de Reyes Baeza, también se bloquearon las cuentas de Eliseo Compeán, alcalde de Delicias, y Salvador Alcántara, presidente de la Asociación de Usuarios de Riego del Estado de Chihuahua (AURECH).

Según al investigación llamada la Estafa Maestra, fueron 129 millones de pesos son los que desviaron de ISSSTE a la UAEM (Foto: Especial)

Respecto a esto, Reyes Baeza declaró que no es el primer funcionario al que “se pretende linchar públicamente y sin la posibilidad alguna de defensa. Desde luego que se afecta mi honor y el de mi familia. Ojalá no les ofenda o agravie mi defensa jurídica en el marco del Estado de Derecho que considero prevalece en México”.

De acuerdo con información del portal Animal Político, el cual se encargó de realizar la investigación de la Estafa Maestra, cuando Reyes Baeza estaba al frente de Fovissste, se firmaron cinco convenios de colaboración por 129 millones de pesos entre enero y agosto de 2014 con la Universidad Autónoma del Estado de México.

Tras este acuerdo, la UAEM debía dar servicios especializados e implementar mejoras en los procesos de adjudicación de créditos hipotecarios, así como reducir las quejas de los usuarios de la dependencia; no obstante, un informe de la Auditoría Superior de la Federación declaró que la universidad no tenía capacidad para prestar estos servicios.

Sobre este asunto, Reyes comentó en una conferencia de prensa de junio del 2018, que el “servicio se contrató conforme a la ley y se recibió el servicio con sus entregables y con sus programas en activo, que es lo importante”.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

Estafa Maestra: UIF aclaró la razón por la que congeló las cuentas del exgobernador José Reyes Baeza

La UIF congeló cuentas de políticos en Chihuahua: quiénes son y cómo están relacionados con la toma de “La Boquilla”

Las 10 claves para entender el conflicto en la presa La Boquilla, Chihuahua