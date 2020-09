Burj Khalifa, el rascacielos más grande del mundo proyectó la bandera de México en honor a la Independencia

El edificio más alto del mundo se iluminó este 15 de septiembre con la bandera de México

El edificio más alto del mundo se iluminó este 15 de septiembre con la bandera de México, en honor al 210 Aniversario de la Independencia de México. Se trata del Burj Khalifa ubicado en Dubái, que con sus 828 metros de altura se coloreó con los colores verde, blanco y rojo.

La embajada de México en Emiratos Árabes Unidos, compartió una imagen de como luce el rascacielos este día, recordando que se trata de un gesto por el excelente estado que guarda México con los Emiratos Árabes Unidos.

Por su parte, la cuenta oficial de Twitter del edificio compartió el video en el que se encienden las luces del edificio y comienza a brillar la bandera nacional mexicana.

En la descripción del Burj Khalifa, se lee el mensaje en inglés: “Lights up for Mexico’s Independence Day, #BurjKhalifa. Wishing them peace and growth”.

Todos los festejos mexicanos siempre están llenos de color, música y comida, tanto que es común ver a muchos turistas visitar México en septiembre (Foto: Twitter/@EmbaMexEAU)

En español sería: “Se encienden las luces por el Día de la Independencia de México. Burj Khalifa les desea paz y prosperidad”.

El Burj Khalifa es el edificio más alto del mundo con 828 metros de altura y 163 pisos. En árabe, “burj” significa torre y es la parte central de un desarrollo más complejo conocido como Downtown Dubai. Su altura desplazó a la Torre Taipei 101 como la más alta en 2007.

Sin embargo, este no fue el único edificio extranjero que se iluminó durante el Día de la Independencia, pues la bandera tricolor también fue vista en los muros de la Torre Eiffel en París, Francia y en el Empire State de Nueva York, Estados Unidos.

A pesar de que en el extranjero piensen que en México celebramos el 5 de mayo como nuestra gran fiesta nacional, lo cierto es que lo que más nos gusta celebrar es la independencia del imperio español y no una batalla ganada de una guerra que perdida ante Francia.

La Independencia, como su nombre lo señala, marca la separación de los mexicanos del reino español (Foto: Twitter/@EmbaMexEAU)

Todos los festejos mexicanos siempre están llenos de color, música y comida, tanto que es común ver a muchos turistas visitar México durante el mes de septiembre para impregnarse del espíritu de la mexicanidad y disfrutar de la gastronomía local.

Debido a la pandemia del coronavirus (COVID-19) que hasta este día ha dejado 71,678 muertos confirmados y 676,487 contagios, la celebración de la Independencia será diferente a cualquier otra.

Este año, el segundo grito del presidente Andrés Manuel López Obrador será a la distancia y a través de una transmisión en vivo para evitar que se propague el virus SARS-CoV-2.

Fue al filo de las 22:45 horas de este martes, tras la rifa del avión presidencial y una presentación de bailes folklóricos que comenzó el acto festivo con el recorrido de la Escolta del Colegio Militar por el Salón de las Recepciones en Palacio Nacional.

Debido a la pandemia la celebración por el Día de la Independencia fue a la distancia este año (Foto: Twitter/@EmbaMexEAU)

Ahí donde López Obrador saludó y recibió a la Bandera Nacional con la que apareció por segunda ocasión al balcón principal para dar el Grito de Independencia en punto de las 23:00 horas, una tradición establecida por el ex presidente Antonio López de Santa Anna.

Posteriormente, el presidente encenderá la llamada “Llama de la Esperanza”, un pebetero de 50 kilos de gas, un acto con el que el mandatario aseguró se recordará a los fallecidos de la pandemia y que servirá para enviar un abrazo simbólico para “tenerlos siempre en nuestro corazón”.

Al finalizar el Grito de Independencia, se entonará el Himno Nacional Mexicano entonado por la Banda de Música y el Coro del Ejército Mexicano y posteriormente se abrirá paso a otros eventos musicales para que los mexicanos disfruten de esta velada desde el resguardo de sus hogares.

