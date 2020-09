“Profesor SpiderMan” da clases virtuales en Tijuana

Un profesor llamado Yahir da clases a sus alumnos vestido de Spiderman en Tijuana, Baja California.

Alan Yahir Vargas Toledo, de 25 años, es un docente que vive en Tijuana, Baja California, que se volvió viral por su creativa y divertida forma de enseñar a sus alumnos vestido como SpiderMan.

En su Facebook publicó una de sus clases donde se viste como este súper héroe y logra captar de inmediato entre risas y asombro la atención de sus alumnos de segundo grado de primaria.

“¿Listos? ¿Quieren ver mi identidad o no? Solamente el niño que me diga cuántos es 2 por 8. (…) Segunda pregunta: ¿Cuánto es 7 por 3? (…) Un niño más y se revela mi identidad: el niño que me diga cuál es un sustantivo común y uno propio”, dice Yahir tras la máscara de El Sorprendente Hombre Araña.

Este joven maestro ha explicado que debido a la pandemia quiso hacer más interactivas sus clases y frecuentemente disfraces como recursos didácticos para atraer la atención de los niños y lo ha logrado con gran éxito, ya que a decir de los padres de familia, sus hijos se ven interesados y con mayor dedicación desde que llevan clases con tan peculiar y divertido profesor.

Además de preparar los temas de las diversas materias, se las ingenia para presentar cada clase con diversos personajes, por lo que usa disfraces de Chewbacca, Minecraft, Plantas contraZombies, o incluso de personajes de Dragon Ball.

Si quiere estar al tanto de lo más importante sobre coronavirus regístrese aquí y le enviaremos las noticias al instante.

“La felicidad empieza donde terminan los miedos”, es una de las frases que les inculca a sus alumnos ya que considera que llevar sonrisas y alegría en tiempos difíciles en la cuestión económica y de salud debido a la pandemia en parte primordial para que los niños tengan interés en la educación.

El maestro que se ha hecho viral, decidió compartir en sus redes sociales algunas fotos de su “transformación” en superhéroe; aprovechó esa publicación para mencionar una famosa frase de la película que coincide con su labor como docente.

Se las ingenia para presentar cada clase con diversos personajes, por lo que usa disfraces de Chewbacca, Minecraft, Plantas contraZombies, o incluso de personajes de Dragon Ball Foto: impresión de pantalla Televisa Tijuana

“Un gran poder conlleva una gran responsabilidad”, escribió en su cuenta de Facebook, recordando la frase del Tío Ben en la serie del Hombre Araña.

“Cuando las clases eran de manera presencial, yo siempre utilizaba disfraces para que las clases fueran más alegres para mis alumnos. Ahora en las clases en línea, he podido trasladar esta idea para realizar dinámicas y que ellos puedan aprender de una manera menos tediosa”, aseguró a una televisora local de Tijuana.

El joven profesor aseguró que sus alumnos se encuentran alegres ante esta idea y que hasta los papás de los niños le agradecen este esfuerzo, pues hasta lo han felicitado porque ven cómo sus hijos se esfuerzan más en hacer sus tareas y responder preguntas correctamente.

“En un grupo tengo 20 niños y en el otro 15, y ellos disfrutan mucho las clases. Los padres de familia están encantados con la idea que he implementado, pues ellos me agradecen mucho”, dijo.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Maestro lanzó iniciativa para compartir internet a niños, a cambio fue intimidado en Chiapas

Ciudadanos solidarios comparten su internet para estudiantes que no pueden pagarlo

A caballo y disfrazado, un profesor imitó a San Martín: la reacción de sus alumnos