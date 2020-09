La FGR exoneró a Osorio Chong de acusaciones por supuesto enriquecimiento ilícito

Miguel Ángel Osorio Chong (FOTO: MISAEL VALTIERRA / CUARTOSCURO.COM)

La Fiscalía General de la República notificó al exsecretario de Gobernación de México, Miguel Ángel Osorio Chong, que no habrá ejercicio penal en contra de él, en lo que refiere a la investigación que se le venía siguiendo, por parte de la Secretaría de la Función Pública, por presuntas irregularidades en su declaración patrimonial.

Así lo declaró el mismo Osorio Chong, ahora senador y coordinador de la bancada priísta en esa cámara, asegurando que en lo que concierne a las acusaciones de un eventual incremento de su patrimonio inmobiliario, entregó la documentación que acredita que no adquirió una casa en la Ciudad de México, ya que regresó el préstamo bancario contratado para ese fin.

Además, el senador señaló que aunado a las pruebas que él presentó, la FGR hizo sus investigaciones propias, de las que concluyó el no ejercicio de la acción penal, argumentando que no encontraron ningún elemento para hacerlo.

(Foto: Archivo)

“ Ya la Fiscalía General de la República es quien ha determinado que ante las evidencias presentadas e investigadas, no da lugar ningún ejercicio de la acción penal. A mí ya se me entregó por parte de la Fiscalía General de la República, el no ejercicio de la acción penal, dado que se dio por atendido todos los documentos y papeles, y por ello, es que entonces ellos mismos determinaron el no ejercicio de la acción penal”, señaló a los reporteros reunidos afuera del Senado.

No obstante, Miguel Osorio indicó que aún falta la resolución de la Secretaría de la Función Pública , dependencia que sigue una segunda vía de investigación, misma que ya le hizo saber que les llevará mes y medio, para obtener conclusiones.

“Pero esto tiene un segundo camino, un segundo camino que es el Función Pública y por supuesto también ver, todavía no me han comunicado, si ha habido algún recurso que la propia Función Pública siguiera en mi contra respecto a la resolución de la propia Fiscalía, que fue la semana pasada”, reconoció el funcionario.

Además, el priísta reiteró que su carrera en el servicio público la ha llevado en completo apego a la ley y se dijo dispuesto a enfrentar cualquier impugnación que sea presentada ante esta decisión de la FGR de exonerarlo.

(FOTO: ADOLFO VLADIMIR /CUARTOSCURO.COM)

Todas estas investigaciones iniciaron luego de que la SFP encontrara algunas “inconsistencias” en los documentos relacionados a la declaración del patrimonio de Osorio Chong, en donde se incluyen propiedades y cuentas bancarias. La entrega de documentos fue con la finalidad de comprobar que la procedencia legítima del patrimonio.

En julio pasado, el funcionario desmintió que tuviera una propiedad millonaria en Paseo las Palmas, Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México, asegurando con un contrato que él solo renta el inmueble.

No es la primera vez que es acusado de tener propiedades en la capital mexicana. En 2015 una revista hizo el mismo señalamiento, el cual desmintió mostrando documentos oficiales. Señaló que la razón por la que no ha comprado ningún domicilio en Ciudad de México es porque al término de su cargo volverá a vivir a Pachuca de donde es originario.

En 2012 también pasó algo similar, en aquel año, Osorio Chong incluso permitió que se abriera el secreto bancario de sus cuentas personales para que se realizaran las investigaciones pertinentes.

De izq. a der. Emilio Lozoya, exdirector de Pemex; Pedro Joaquín Coldwell, exsecretario de Energía; Miguel Ángel Osorio Chong, senador y exsecretario de Gobernación y Enrique Peña Nieto, expresidente de México (FOTO: MISAEL VALTIERRA / CUARTOSCURO.COM)

Sobre acusaciones hechas por el exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya en contra del expresidente Enrique Peña Nieto, subrayó que hasta el momento solamente son señalamientos y no una denuncia.

Y es que precisamente en las audiencias de Emilio Lozoya, acusado de corrupción en los casos de Odebrecht y Agronitrogenados, se ha mencionaron nombres como el de Enrique Peña Nieto o Jesús Orta, con quienes Osorio Chong estuvo relacionado directamente el sexenio pasado.

Miguel Ángel Osorio Chong también se pronunció sobre el probable juicio en contra de expresidentes, que incluiría a Peña Nieto, en caso de que realice la consulta popular promovida por Morena, partido del actual presidente López Obrador, quien la mañana de este martes firmó el escrito con el cual solicitará dicha consulta al Senado.

“De él y de cualquier otro señalado, sea expresidente o no sea expresidente, creo que no puede ser y lo he reiterado muchas veces con ustedes, mediáticamente el proceso. Si hay algún tema en lo particular, que se presente la denuncia y que se siga un proceso como a cualquier otro ciudadano. Creo que eso es lo que tienen derecho”, señaló Miguel Ángel Osorio.

