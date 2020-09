“Tengo esa facultad”: López Obrador está listo para solicitar consulta de juicio a expresidentes, si los ciudadanos no completan el número de firmas

Foto: Presidencia de México.

El mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que ya tiene preparado un documento para solicitar al Senado la consulta ciudadana para decidir si se lleva a juicio o no a ex presidentes de la República, en caso de que no se logren recabar las firmas requeridas para que sea solicitada por la ciudadanía.

"Entonces si no se llega a el número de firmas, porque falta muy poco, yo tengo ya preparado un escrito, el borrador de un escrito que hoy voy a revisar para solicitar la consulta.

Tengo esa facultad que me da la Ley y mañana tomo la decisión, de hacerlo, si los ciudadanos no alcanzan a reunir las firmas, entonces va haber solicitud de consulta porque si ellos no alcanzan a tener las firmas yo presentaría mañana el escrito correspondiente", indicó el mandatario mexicano.

