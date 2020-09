Pide López Obrador a Israel no dar asilo a Tomás Zerón: “No debe considerarse como un perseguido político”

(Foto: Cortesía Presidencia)

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que se ha avanzado en las investigaciones para esclarecer qué sucedió con los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa desaparecidos desde el 2014, y además de haber detenidos, se han girado órdenes de aprehensión en contra de funcionarios que construyeron la llamada “verdad histórica”, como Tomás Zerón, de quien dijo se tiene información que se encuentra en Israel.

"Ya hay aviso al gobierno de Israel de que se tiene orden de aprehensión, ya girada en contra de este señor y que no debe considerarse como un perseguido político porque participó en hechos muy lamentables.

El gobierno de Israel no podría, lo digo de manera respetuosa, dar protección a una persona con estas características, no sería justo ni humano porque hay elementos suficientes para demostrar que actuó de manera indebida, con arbitrariedad, no voy a detallar sobre este asunto, pero esa es la información que se presentó al respecto, entonces vamos a informar pronto, sobre esta situación.

Vaya a donde se vaya a buscar refugio, nosotros no vamos a ceder en este asunto", indicó el mandatario mexicano.

Información en desarrollo...