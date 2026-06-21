Sierra Fría en Aguascalientes: el destino ecoturistico por excelencia a precios preferenciales y paisajes sin igual

La imagen muestra una gran escultura de roca que representa una calavera y una figura alada, situada en la ribera rocosa de un cuerpo de agua bajo un cielo parcialmente nublado. (Secretaría de Tursimo Aguascalientes )

Aguascalientes apuesta por un turismo que va más allá de su famosa Feria de San Marcos. La Secretaría de Turismo del estado, encabezada por Mauricio González López, presentó una estrategia integral para posicionar a la Sierra Fría como destino de referencia en bienestar y naturaleza, dentro de un plan que proyecta captar más de $850 millones de pesos entre 2026 y 2030.

La Sierra Fría es un área natural protegida que abarca más de 107,000 hectáreas de bosque en el centro-norte del país. Fue declarada Área Sujeta a Conservación Ecológica en 1994 y comprende territorios de cinco municipios: San José de Gracia, Calvillo, Rincón de Romos, Jesús María y Pabellón de Arteaga.

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Qué hace única a la Sierra Fría

El área no permite el turismo masivo por diseño. Las actividades dentro de la reserva se realizan en senderos, plataformas de observación y zonas habilitadas para minimizar el impacto sobre el ecosistema. (Secretaría de Tursimo Aguascalientes )

A diferencia de otros destinos naturales del país, la Sierra Fría combina bosques de encino, pastizales, matorrales y chaparrales en una sola reserva. Entre su fauna se encuentran el puma y el lince —ambos bajo protección especial a nivel estatal—, 14 especies de importancia cinegética como el venado, y al menos 18 especies de aves canoras y de ornato, entre ellas el cenzontle y la calandria.

El área no permite el turismo masivo por diseño. Las actividades dentro de la reserva se realizan en senderos, plataformas de observación y zonas habilitadas para minimizar el impacto sobre el ecosistema.

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La Sierra Fría es uno de los destinos de naturaleza menos saturados del centro de México. Su condición de área protegida desde 1994, su biodiversidad sin equivalente en la región y la nueva apuesta institucional por el turismo de bienestar la posicionan como alternativa real para quienes buscan desconexión, naturaleza y salud, a pocas horas de las principales ciudades del Bajío.

Los destinos ancla dentro de la sierra

El Campamento Ecológico Los Alamitos ofrece estancias en contacto directo con la naturaleza dentro de la sierra. (Secretaría de Tursimo Aguascalientes )

La reserva se recorre desde varios municipios, cada uno con una oferta distinta.

San José de Gracia es el punto de entrada más conocido a la Sierra Fría. Este Pueblo Mágico de Aguascalientes combina atractivos religiosos —entre ellos el santuario del Cristo Roto, accesible en lancha desde la orilla de la presa— con una oferta de ecoturismo estructurada.

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Dentro de su territorio opera el Parque Ecoturístico Boca de Túnel, ubicado a 15 kilómetros del pueblo. El recorrido completo cuesta $350 MXN e incluye 13 tirolesas, puentes colgantes de hasta 15 metros de altura, laguna, ciclismo de montaña y paseos a caballo. Para quienes buscan una inmersión más prolongada, el Campamento Ecológico Los Alamitos ofrece estancias en contacto directo con la naturaleza dentro de la sierra.

Calvillo: agua, aventura y tradición

La imagen muestra el paisaje de la Sierra Fría en Aguascalientes, México, con sus valles verdes, cuerpos de agua, vegetación y una pequeña localidad. (Secretaría de Tursimo Aguascalientes )

Calvillo es otro de los Pueblos Mágicos del estado y uno de los accesos naturales a la Sierra Madre Occidental en Aguascalientes. Su clima semicálido, con temperaturas promedio de entre 18 y 22 °C (64 y 72 °F), lo convierte en un destino viable durante gran parte del año.

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Su centro histórico alberga el Museo Nacional de Pueblos Mágicos, el Templo de San José y la Parroquia del Señor del Salitre. Fuera del casco urbano, la oferta se amplía hacia la naturaleza.

Uno de sus principales atractivos es la Cascada El Garuño y Presa de Malpas, donde es posible practicar kayak, paddle, pesca deportiva, senderismo y días de campo. El entorno montañoso genera paisajes que se intensifican al atardecer, cuando las colinas y el espejo de agua toman tonos dorados.

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Actividades de aventura y bienestar en Calvillo

Para el turismo de aventura, los alrededores de Calvillo ofrecen rutas de senderismo, ciclismo de montaña, rapel y exploración de cañones. El Parque Acuático La Cueva suma una opción familiar con albercas, toboganes, trampolines, zonas de camping, cabañas, áreas para asadores y actividades como tirolesa y paseos a caballo.

La estrategia de bienestar del gobierno estatal contempla los spas especializados de Calvillo como parte de la oferta de salud y descanso, junto con los tradicionales Baños de Ojocaliente en la capital, uno de los espacios termales con mayor historia en la entidad.

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Dónde hospedarse y cuánto cuesta

La temporada más económica es noviembre y febrero, con precios promedio entre semana de alrededor de $1,046 MXN por noche. Los fines de semana en temporada alta pueden superar los $3,200 MXN. (Secretaría de Tursimo Aguascalientes )

Los precios que siguen provienen de plataformas de reserva consultadas en 2026 y se expresan como rangos de referencia. La disponibilidad y las tarifas varían según temporada y fecha.

Calvillo concentra la mayor oferta de hospedaje documentada dentro del corredor de la Sierra Fría:

Hotel Cascada El Garuño: desde USD 43 por noche (aproximadamente $860 MXN), con calificación de 9.6 sobre 10 en plataformas de reserva.

Hotel Doña Chela: desde USD 55 por noche (aproximadamente $1,100 MXN), con calificación de 8.4 sobre 10.

Rosa y Oro Hotel Boutique: desde USD 88 por noche (aproximadamente $1,760 MXN).

La Campiña Glamping Club: desde USD 211 por noche (aproximadamente $4,200 MXN), en la categoría de experiencia glamping.

La temporada más económica es noviembre y febrero, con precios promedio entre semana de alrededor de $1,046 MXN por noche. Los fines de semana en temporada alta pueden superar los $3,200 MXN.

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Dónde comer y cuánto gastar

La oferta gastronómica de Calvillo se concentra en cocina mexicana y mariscos, con varios establecimientos con vista a las presas y al entorno natural. El rango de consumo por persona va de $90 a $300 MXN en restaurantes de cocina local.

Para antojitos y comida de mercado, un taco de birria con tortilla hecha a mano cuesta $34 MXN y un plato mediano de birria $97 MXN. Los restaurantes con mayor número de reseñas en la zona son Rosa Mexicano, Camino Viejo y Quinta Granados, todos en el rango de precio medio, con especialidades en cocina mexicana y mariscos. Para una propuesta más elaborada, el Tinto Restaurante se ubica en la categoría de precio alto.

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En la orilla de la Presa de Malpas funcionan palapas con restaurantes de mariscos y puestos de antojitos con vista al agua, una opción económica y con ambiente local.

La ruta del vino como complemento

La ilustración de acuarela muestra a dos personas en una mesa de madera sirviendo vino tinto en copas, mientras tres velas encendidas proporcionan luz en la escena. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La propuesta de bienestar en Aguascalientes no se limita a la sierra. El estado atraviesa un proceso de expansión vitivinícola con 56 proyectos activos y más de 300 etiquetas, con el Valle de Monte Negro en Pabellón de Arteaga como referente principal.

La Ruta del Vino se posiciona como complemento natural a una estancia en la sierra: tras una jornada de senderismo o actividades en la reserva, el visitante puede recorrer viñedos a escasa distancia. El gobierno estatal la promociona especialmente hacia el mercado europeo y el segmento de turismo de romance.

El perfil del viajero que busca este destino

Entre las actividades preferidas por este perfil de viajero figuran el senderismo (73% de preferencia), la interacción con animales (62%) y las actividades agrícolas (42%). La Sierra Fría ofrece las tres en un solo territorio. (Secretaría de Tursimo Aguascalientes )

La tendencia global respalda la apuesta de Aguascalientes. De acuerdo con datos del sector, el 41% de los viajeros prioriza actualmente la relajación y el equilibrio emocional al elegir un destino, mientras que el 32% busca experiencias de desintoxicación digital.

Entre las actividades preferidas por este perfil de viajero figuran el senderismo (73% de preferencia), la interacción con animales (62%) y las actividades agrícolas (42%). La Sierra Fría ofrece las tres en un solo territorio.

Cómo llega Aguascalientes al viajero internacional

En enero de 2026, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Aguascalientes (Canaco), encabezada por Maricela Acosta Herrera, presentó la estrategia del estado en la Feria Internacional de Turismo FITUR de Madrid bajo el concepto del “Diamante de México”: la fortaleza del estado no radica en su extensión territorial, sino en la densidad y calidad de sus experiencias.

El estado cuenta con vuelos directos a ciudades de Estados Unidos y destinos estratégicos de México, lo que facilita estancias que combinan naturaleza, bienestar y servicios especializados. La estrategia proyecta que Aguascalientes capte más de $850 millones de pesos entre 2026 y 2030, con impacto directo en micro, pequeñas y medianas empresas vinculadas a la cadena de valor turística.

Calidad de servicio como eje del plan

La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, entregó en marzo de 2026 certificados a más de 100 prestadores de servicios turísticos como parte del plan de profesionalización del sector. Los certificados tienen validez oficial a nivel nacional, al ser reconocidos por la Secretaría de Educación Pública (SEP) a través del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (Conocer).

González López subrayó en esa ocasión que la capacitación permanente es clave para consolidar a Aguascalientes como destino reconocido por su calidad: “Su esfuerzo fortalece al turismo de Aguascalientes y nos ayuda a seguir consolidando un destino que destaca por la calidad de su servicio y la hospitalidad de su gente”.

Nota sobre precios: Las tarifas de hospedaje en plataformas como Expedia, Hoteles.com y Kayak se actualizan en tiempo real. Se recomienda verificar disponibilidad directamente antes de reservar, ya que las tarifas de fin de semana pueden duplicar o triplicar el precio entre semana.