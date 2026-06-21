FIFA acepta su dinero, México busca a sus muertos: la protesta que no quieren que veas

FOTO: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM

Mientras miles de aficionados se concentraban en Guadalajara para el partido entre México y Corea del Sur, colectivos de derechos humanos y activistas apuntaron sus pancartas no hacia las selecciones, sino hacia uno de los grandes patrocinadores del torneo: Hyundai Motor Company.

La protesta, convocada en la Plaza de la Liberación, buscó visibilizar el presunto vínculo entre la firma surcoreana y Ternium, empresa siderúrgica latinoamericana que enfrenta señalamientos por daño ambiental y, de forma más grave, por su supuesta relación con la desaparición de dos activistas mexicanos, según reportó The Guardian.

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El argumento de los manifestantes se apoya en un informe de 2025 elaborado por el grupo ambiental Mighty Earth, que critica a Hyundai por ser uno de los principales compradores de mineral de hierro de Ternium para la producción de acero, una relación que el reporte califica como participación en una cadena de suministro “sucia”.

El caso que no se olvida: Lagunes y Díaz Valencia

En el centro del señalamiento está la desaparición de Ricardo Arturo Lagunes Gasca, abogado de derechos humanos, y Antonio Díaz Valencia, líder de la comunidad indígena de Aquila, en Michoacán. Ambos desaparecieron en enero de 2023, tras participar en una reunión comunitaria contra la minería en ese municipio.

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Testigos declararon en su momento ante The Guardian que los dos hombres fueron amenazados y seguidos por varios individuos en vehículos al abandonar la reunión rumbo al estado de Colima. Su camioneta blanca fue encontrada después abandonada en una carretera, perforada de balas pero sin rastro de sangre.

Tres años después, su paradero sigue sin esclarecerse.

Afiches con fotos de personas desaparecidas que visten las camisetas de la selección de México, el martes 16 de junio de 2026, en Guadalajara, México. (AP Foto/Martín Silva)

Hyundai y FIFA: 1,660 vehículos a cambio de imagen

El peso simbólico de la protesta es mayor dado el alcance de la presencia de Hyundai en el torneo. Junto con su filial Kia, la empresa es el socio oficial de movilidad de la FIFA para el Mundial 2026. En total, han desplegado 994 automóviles y 506 autobuses en Estados Unidos, Canadá y México, además de 660 vehículos adicionales de la marca Kia en Norteamérica, destinados al traslado de jugadores, árbitros y funcionarios del torneo.

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Los manifestantes acusan a Hyundai de “sportswashing” —uso del deporte para limpiar la imagen corporativa— y exigieron que la empresa “le muestre la tarjeta roja a Ternium”.

Las respuestas corporativas

Ante las acusaciones, Ternium México negó categóricamente cualquier vínculo con las desapariciones. “Ternium expresa su solidaridad con las familias de los desaparecidos y rechaza categóricamente cualquier especulación que intente asociarla con actividades ilegales”, señaló un portavoz de la compañía, según The Guardian.

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Por su parte, Hyundai afirmó estar comprometida con los “más altos estándares” para sus proveedores, y subrayó que aplica auditorías y diligencia debida en su cadena de suministro global.

En la Glorieta de los Desaparecidos de la CDMX, activistas demandan justicia frente a un mural impactante con los rostros de más de 130,000 personas desaparecidas, visibilizando una dolorosa crisis nacional. (Zurisaddai González | Infobae México )

Un Mundial que no cierra los ojos

Esta protesta se suma a una serie de movilizaciones que han marcado la sede mexicana del torneo. Más de 20 colectivos de búsqueda de distintos estados marcharon ese mismo día en Guadalajara portando fotografías de desaparecidos, con una consigna dirigida al mundo: “México campeón, en desaparición”. Jalisco, sede del partido, es el tercer estado con más personas desaparecidas en los registros oficiales del país, que contabilizan alrededor de 130,000 casos a nivel nacional.

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