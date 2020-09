El episodio más controvertido de Fernanda Tapia: demostró los beneficios del sadomasoquismo dejándose azotar un látigo

Fernanda Tapia (Foto: Instagram@fernandatapiaoficial)

Este sábado, Fernanda Tapia se convirtió en tendencia en redes sociales, tras hablar en la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador de su programa “Turismo de Barrio”, un espacio con el que la periodista mexicana busca promocionar destinos locales de la Ciudad de México para ayudar a “revivir las pequeñas economías”, tan afectadas durante la pandemia del COVID-19.

La propuesta de la locutora causó sensación en Twitter, donde aplaudieron su voluntad de apoyar a los pequeños productores de la capital. Sin embargo, no era la primera vez que el nombre de Fernanda Tapia se viralizaba en redes. Ya lo había hecho en 2019, cuando protagonizó en televisión unas imágenes que impactaron a la audiencia.

En julio de ese año, la actriz de doblaje apareció en el programa Terapia de Shock, de la cadena Unicable, para hablar de la práctica del BDS, (Bondage, Disciplina, Dominación y Sumisión, Sadismo y Masoquismo). Acudió junto a “su amo”, quien llevaba el látigo en la mano.

“Entonces, esto es una mini versión de sadomasoquismo. Tú eres el sado porque causas el dolor”, comenzó a decir la conductora del show, Silvia Olmedo.

“Soy dominante sádico”, le explica él.

“Dominante sádico... Yo creo que a mí me gustaría ser dominante pero no sádica ni que me hagan daño”, respondió la presentadora.

En ese momento, Fernanda Tapia le interrumpe y le asegura que una vez que tienes el látigo en la mano todo cambia, y uno empieza a descubrirse.

“No sabes lo capaz que eres hasta que tienes un látigo y lo aprendes a usar”, dijo Tapia Canovi con una sonrisa.

Después, la pareja de sadomasoquistas realizó una demostración. Ella se quitó los micrófonos, la camiseta y el sostén, y se quedó semidesnuda frente a las cámaras. Tras esto, se puso de espaldas a “su amo”, quien la azotó más de 10 veces con el látigo.

La crudeza de las imágenes incomodó a los colaboradores, que gritaron con cada golpe y tuvieron incluso que apartar la mirada. Mientras, Tapia Canovi respiraba profundamente y procesaba el dolor. Al finalizar la escena, él se acercó y la besó en la espalda, donde se apreciaban unas tres marcas.

Se trató sin duda del momento más controvertido de la periodista mexicana, quien no sólo mostró cómo se debe manejar un látigo, sino que habló también de los beneficios del bondage, un método que consiste en restringir el movimiento a una persona durante la relación sexual, ya sea con telas, cuerdas, o cintas. Respecto a esto explicó por qué a ella le produce placer que la aten.

“Un poco es el temor de lo que vaya a pasar. Otro poquito en el sentirse contenido. Nosotras como mujeres fuertes contenemos, es raro que nos contengan. Y otra tercera, todo esto es sensibilidad y tú lo puedes transmitir a las zonas más erógenas de tu cuerpo”, dijo refiriéndose al área de la espalda.

Quién es Fernanda Tapia

Más de un año después de aquella demostración televisiva que dio de qué hablar, Fernanda Tapia volvió a convertirse en tendencia, aunque esta vez por un motivo muy diferente.

El sábado, la locutora acudió a la conferencia de López Obrador e invitó al mandatario a participar en “Turismo de Barrio”.

"Lo estoy invitando públicamente para que un día nos acompañe y nos enseñe sus calles favoritas, por dónde le gusta pasear aquí en la ciudad, porque conocemos ya en las carreteras dónde come barbacoa, pero aquí en la capilucha dónde le gusta estar. Y aquí está de antemano la propuesta”, dijo al presidente.

Durante su intervención, la voz de Tapia Canovi fue reconocida por muchos internautas. Y es que además de estar presente cinco días a la semana en la radio, también ha interpretado a personajes icónicos.

María Fernanda Tapia Canovi nació el 23 de junio de 1965. Ella tiene un largo recorrido en los medios de comunicación en México. Ha trabajado como locutora, productora, periodista, guionista, conferencista, cantante y actriz de doblaje mexicana.

De acuerdo con la página de Radio Fórmula, su carrera comenzó el 1 de septiembre de 1981, cuando entró a trabajar en Núcleo Radio Mil. Después, ingresó a “La Pantera” en XEPH Radio 590. En esta estación tuvo “El show de Fernanda” por dos años; en total, Tapia Canovi laboró por 21 años en esta estación.

También estuvo en Radioactivo, y tuvo su propio programa en W Radio, llamado “La Talacha” desde 2003 al 2005. De 2010 a 2012 estuvo en MVS, conduciendo el show “Las del estribo”, aunado a esto, laboró en diferentes emisoras del interior de México.

En el doblaje de voz, ella ha dado vida a numerosos personajes icónicos. De los más conocidos probablemente está Coral, la madre de Nemo en “Buscando a Nemo”. También dio vida a Mirage, la asistente de Síndrome en “Los Increíbles” y más recientemente prestó su voz a la Maestra de Ceremonias del mundo de los muertos en “Coco”.

Por si fuera poco, Tapia Canovi también ha conducido numerosos programas de televisión como “Almohadazo”, “Ni difuntas”, “Hoy te toca” y “Diálogos en confianza”.

