“Hemos sabido enfrentar la pandemia”: López Obrador defendió su estrategia tras 70,000 decesos por Covid-19

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reiteró este domingo que la estrategia que implementó su gobierno para enfrentar la pandemia del COVI-19, ha dado resultados y aseguró que “nos está tratando mejor” en comparación con otros países.

López Obrador acudió a supervisar las obras de ampliación de la Línea 12 del Metro en compañía de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, en el evento explicó que a pesar de los pesares y aunque son malas las comparaciones, la evaluación será positiva para México cuando pase la pandemia del coronavirus.

"Quiero decirles que a pesar de los pesares, que todavía siguen falleciendo personas, que nos duele mucho; ya vamos mejorando en el combate a la pandemia.

Siempre he dicho que son malas las comparaciones, máximo cuando se trata del dolor humano, pero ya cuando todo esto pase, porque tendrá que pasar, se va hacer la evaluación de esta pandemia que azota en todo el mundo, a nosotros nos está tratando mejor, aunque repito, no deben de darse comparaciones, desde luego no quisiéramos que nadie sufra que nadie perdiera la vida, pero esta pandemia mundial desgraciadamente ha afectado más en otros países, inclusive en países con más potencial económico que se pensaría que tienen más infraestructura para la atención médica, sin embargo , no han podido enfrentar con éxito esta pandemia.

Hay datos que demuestran que en el caso de nuestro país hemos sabido enfrentar esta pandemia, desde luego con la participación principal de la gente, del sacrificio de nuestro pueblo, la obediencia de nuestro pueblo sin necesidad de actos autoritarios", indicó el mandatario mexicano.

En las últimas 24 horas, México reportó 421 decesos relacionados con la pandemia de coronavirus, con lo que el número de víctimas fatales ascendió a 70,604; asimismo, se registraron 5,674 nuevos contagios, elevando la cifra a 663,973 casos confirmados en el país.

José Luis Alomía, director general de Epidemiología, detalló que en el número de casos activos estimados (aquellos positivos que iniciaron síntomas en los últimos 14 días) hay un descenso de 6% y afirmó que en las defunciones por COVID-19 también hay una baja en la semana de 34% “lo que mantiene una tendencia descendente en la ocurrencia de defunciones desde la semana número 30”.

Sin embargo, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), coronavirus se colocó en la cuarta causa de muerte en México, por debajo de los problemas de corazón, diabetes y tumores malignos.

La Ciudad de México (CDMX), es la entidad con mayor número de casos activos, seguida de Guanajuato, Nuevo León, Estado de México, Jalisco, Yucatán y Coahuila como las entidades con más de 1,000 casos activos y que en conjunto concentran el 54.2% de los casos activos del país.

Sin embargo, las cinco entidades con el mayor número de casos acumulados son la CDMX, Estado de México, Guanajuato, Nuevo León y Veracruz, que en conjunto forman el 41.3% de todos los casos registrados en el país.

Pese a las cifras anteriores, Alomía aseguró que el porcentaje de positividad se mantiene en 42%, dos puntos porcentuales menos respecto a lo que se cerró la semana 34. Sobre la curva de casos estimados, “cerramos la semana 35 con una disminución de un -6%, después de dos semanas donde tuvimos una meseta”.

Además, 467,525 personas se han recuperado del coronavirus, prácticamente más del 70% del total de la población que ha contraído la enfermedad.

Determinar cuán mortal será el nuevo coronavirus es una pregunta clave a la que se enfrentan los epidemiólogos, que esperan el resurgimiento de oleadas de infección que podrían durar hasta 2022.

Mientras el virus se propagaba por todo el mundo a fines de febrero y marzo, los expertos en enfermedades infecciosas hicieron circular la proyección de cuántas personas infectadas morirían parecía bastante grave: alrededor del 1 por ciento, o 10 veces la tasa de una gripe típica.

La tasa de letalidad en México es del 10.6 por ciento; en Italia, es de alrededor del 13 por ciento, y en los Estados Unidos, alrededor del 4,3 por ciento, según las últimas cifras sobre casos conocidos y muertes.

