“No se dejen manipular”: López Obrador exhibió a políticos del PRI y del PAN como presuntos instigadores de las protestas por el agua en Chihuahua

Foto: Presidencia de México.

Al hablar sobre la situación que prevalece en las inmediaciones de la presa “La Boquilla”, ubicada en Delicias, Chihuahua, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a la población que no se deje engañar, al reiterar que grupos políticos y asociaciones de agricultores poderosas, están manipulando el tema.

Durante su conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional, López Obrador aseguró que esta región donde se ubica la presa, es tierra originaria de algunos ex gobernadores que estuvieron en la manifestación que están vinculados con asociaciones poderosas.

“Esto es una región de Chihuahua, básicamente es delicias, de ahí son los ex gobernadores y ahí es donde se da más esta asociación entre partidos que supuestamente son distintos pero en realidad son los mismos, sobre todo cuando se trata de intereses, cuando se trata de lucro, cuando se trata de corrupción.. eso los une”, aseguró.

López Obrador rechazó que esté recibiendo información sesgada sobre este asunto, como lo señaló el gobernador de Chihuahua, Javier Corral.

Foto: Presidencia de México.

Todas las mañanas en tu correo: suscríbete al newsletter de Infobae México

“Tengo muy buena información, de cómo se han asociado en Chihuahua por estos grupos, que han engañado al pueblo de Chihuahua”, señaló.

“Que la gente tenga información, porque esta es nuestra defensa frente a los conservadores y corruptos que manipulan, lo mejor es informar, que la gente tenga conocimiento de las cosas y que se hable con la verdad para que no haya distorsiones, por eso es muy importante lo que hacemos todas las mañanas”, señaló.

El mandatario recordó que en unos meses más se realizarán elecciones locales, por lo que los grupos políticos están sacando “raja política” con el tema del agua.

“En 9 -10 meses son las elecciones, entonces todos están sacando raja.Ayer fueron legisladores de unos partidos a las presas a decir que se constituían en Congreso y que daban 24 horas para que desalojaran las presas los elementos de la Guardia Nacional”, señaló.

El mandatario insistió que Chihuahua no se quedará sin agua e incluso señaló que otras entidades ya han aportado su parte correspondiente del líquido para pagar el adeudo con Estados Unidos.

“Que no falte el agua, que no van a quedarse sin agua, incluso ya para este ciclo tiene garantizado el 100 por ciento, no quiero que se vaya a malinterpretar pero los otros estados ya aportaron el agua que tenemos que entregar en EE.UU., inclusive ellos han recibido menos agua”, afirmó.

Información en desarrollo…