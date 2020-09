Me encontré con los ojos más hermosos que he visto: Christian Nodal habló sobre sus tatuajes y Belinda

El cantante Christian Nodal forma parte del romance del momento, pues desde que se dio a conocer que mantenía una relación con Belinda, su fama subió como la espuma, a pesar de que ya era uno de los cantantes más famosos; pero este día Nodal reveló el motivo por el cual decidió tatuarse el pecho con lo que él llamó “los ojos más hermosos que ha visto en su vida”.

Fue en una entrevista hecha por videollamada con la periodista Adela Micha, que el cantante admitió que se tatuó los ojos de Belinda porque es el conjunto de tres de las cosas que más le gustan, pues además de los ojos de la cantante, también se declaró fanático de los tatuajes, diciendo que lleva alrededor de 40 en todo su cuerpo, y reveló que comenzó a tatuarse desde que tenía 18 años, pues decidió esperar hasta ser independiente para poder tomar la decisión a sabiendas de que sus padres no lo aprobaban.

A mi me gustan mucho los tatuajes y no tengo miedo a hacer lo que quiero, al final de cuentas me hace feliz (...) nunca me voy a arrepentir de esto, e igual cuando ella lo hizo para mí fue algo invaluable (...) yo tengo más tatuajes porque pues comencé a los 18

Christian también habló sobre la importancia que ha tenido su familia en su carrera y que en parte fue ella quien le animó a seguir los pasos en la música, ya que él no tenía en mente el dedicarse a eso, pues apenas tenía 16 años cuando decidió tomar una guitarra y grabarse para subir los videos en Facebook, en donde pudo ver que su popularidad iba incrementando cada vez más, lo que llamó la atención de sus familiares que se dedican a la industria de la música y fue así como comenzó todo.

El cantante también dijo que su idea original era entrenar para llegar a ser luchador en la Lucha Libre o estar del otro lado de la consola como productor musical:

Sobre su romance con Belinda, el cantante dijo que siempre le había gustado hasta que en una ocasión, en la entrega de unos premios, ella lo sacó a bailar, ahí platicaron brevemente y no se volvieron a comunicar sino hasta que se enteró que ambos iban a participar en La Voz por lo que decidió mandarle un mensaje por Instagram y ahí quedaron de verse para conocerse, posteriormente comenzaron a salir y ahora recién acaban de cumplir un mes de novios, algo con lo que festejaron recientemente hasta con pirotecnia. En especial, Nodal dijo que se sintió especialmente atraído por la actitud que tiene Belinda hacia otras personas y que esto fue lo que más le llamó la atención de la cantante.

Por último, en relación a la pandemia, Christian Nodal dijo que en lo particular le sentó bien pues gracias al paro que hubo pudo descansar un poco del ajetreado ritmo de grabar y los conciertos, y es que según sus declaraciones, él ni siquiera sabía que se encontraba agotado, pero que en este receso se dedicó a planear los próximos conciertos e inclusive le sirvió para abrir el corazón y encontrarse con el amor de su vida:

Yo lo que tengo planeado es llegar vivo para enero jajaja. No es cierto, es broma, pero en mi caso pues, sin ofender, a mí me ayudó a calmar el ritmo de trabajo, estaba muy cansado y agobiado y no lo sabía, y me ayudó a aclarar la mente y me ayudó a planear los nuevos conciertos y a abrir las puertas del amor