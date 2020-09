“Yo no me he enamorado”: los “golpes bajos” de Belinda a sus novios antes de Christian Nodal

Belinda se comportó de manera muy distinta con Lupillo Rivera y otros ex a como lo está haciendo con Christian Nodal (IG: nodal/belindapop/lupilloriveraofficial)

Compartieron con ella su tiempo y algunos hasta se tatuaron por Belinda, pero en respuesta la intérprete solía guardar silencio sobre sus novios o incluso mostraba indiferencia, todo lo contrario a lo que ha ocurrido con Christian Nodal.

El primer “golpe bajo” de la estrella llegó en una entrevista de agosto de 2016 para Vanity Fair, en la que aseguró nunca haber estado enamorada.

En ese momento Belinda ya había tenido un sonado romance con el futbolista Giovani Dos Santos.

“En ese momento estaba en una burbujita, pero hoy que lo veo unos años después, solamente fue un amor muy lindo, muy bonito, pero no es el amor de mi vida. Y te puedo decir que hasta hoy yo no me he enamorado de verdad”, señaló.

Eran un par de adolescentes cuando comenzaron a salir (Foto: Twitter)

Atribuía a su falta de madurez su incapacidad para experimentar un amor tan grande, pues con el paso del tiempo se dio cuenta que el sentimiento no era tan intenso.

“Pensé que sí, pero no. Todavía no me he enamorado así. Estoy muy joven y creo que he sido bastante inmadura en ese sentido”.

En esa misma charla, Belinda dijo que sus experiencias la habían convertido en una persona un tanto desconfiada a la hora de iniciar una relación.

“El día de mañana, si me enamoro, será un amor de verdad, un amor real. Soy muy cuidadosa, no me abro con cualquier persona. Soy muy hermética y quien tenga mi corazón es porque se lo merece, porque me ha demostrado que me quiere incondicionalmente”.

Con Criss Angel tuvo una amarga ruptura (Instagram)

Y al parecer, solo Christian Nodal ha logrado demostrárselo.

Después de aquella charla con Vanity Fair, Belinda comenzó un romance con el mago Criss Angel, y aunque sí llegó a hacer publicaciones en redes mostrando cariño, la relación terminó muy mal.

Angel la acusó de ser una “maestra del engaño” y ella contraacó diciendo: “Criss Angel es el maestro del engaño, no yo”.

Silencio e indiferencia

La cantante volvió a darse una nueva oportunidad en el amor, pero de manera muy hermética.

No se sabía de su romance con el cirujano plástico Ben Talei hasta que en la cuenta de Instagram de la estrella aparecieron varias fotos románticas junto a él.

Belinda jamás habló de su romance con Talei

Belinda lo acusó de haber hackeado su cuenta, pero él no sólo confirmó que tenían un noviazgo, también la disculpó.

“Nada de lo que dijeron es verdad, lo que pasó es que Beli y yo subimos a nuestras propias cuentas unas fotos, cuando estuvimos en Dubai. Después de eso ella se asustó un poco, y quitó las fotos y llamó a su publicista, dijo ‘no sé qué hacer’, porque estaba asustada, y luego dijo ‘estaba hackeado, no sé qué hacer’”, contó a Un Nuevo Día.

Belinda optó por guardar silencio en primera instancia y después negó por completo el romance.

“A ella le gusta tener una vida muy privada con sus novios, ha tenido problemas con novios en el pasado. Ella tiene miedo de hablar de sus relaciones porque tiene miedo de que el mundo deje de tomar en serio su trabajo”, la excusó Talei.

Una de las imágenes de Belinda junto al cirujano plástico Ben Talei

Con Lupillo Rivera ocurrió algo similar. Pese a las muestras de amor del cantante, que incluso se tatuó su rostro, ella jamás aceptó tener una relación con él.

Cuando comenzaron los rumores de romance, ella lo negó definiendo a Lupillo como “amigo”.

“Somos amigos y es de las personas más increíbles que he conocido, es un gran ser humano y espero que sea amigo para toda la vida”, aseguró a People en Español.

Pero ya cuando él habló abiertamente de su relación, Belinda optó por ignorar el asunto.

Belinda jamás aceptó tener un romance con Lupillo Rivera (Foto: Instagram)

En un evento público, la intérprete señaló -sin mencionar siquiera el nombre de Lupillo: “Yo no hablo de nadie nunca, porque yo hablo por mí y de mí. Yo soy una persona que me concentro en mi trabajo, no me gusta dar de qué hablar, por eso no hablo de mí, mi vida privada o mis cosas, por eso me concentro en mi trabajo, porque a eso me dedico. Entonces que hablen lo que quieran, yo estoy feliz, ganando como siempre”.

Al preguntarle si estaba decepcionada de Lupillo, la cantante solo dijo: “Siempre hay personas así, yo estoy feliz con mi trabajo, no tengo nada malo que decir de nadie, nada que hablar. Hay cosas tan padres pasando a mi alrededor que es en lo único en que me puedo concentrar”.

Su reciente romance con Nodal es todo lo contrario. Desde un inicio permitió que él mostrara imágenes románticas de ambos y ella ofreció extensas entrevistas contando detalles de la relación, algo inédito.

Ese corazón,Belinda lo tenía destinado para tatuarse las iniciales del amor de su vida

Y dentro de esta relación, tambien ha habido “golpes bajos” a sus ex, pues ahora sí dice estar enamorada y además lo confirmó a través de un tatuaje.

Desde antes de su romance con Angel, Talei y Lupillo, Belinda tenía un tatuaje de corazón en el tobillo, destinado a poner las iniciales de su gran amor.

Y hace unos días, después de celebrar su primer mes de novios con Nodal, la cantante se tatuó las iniciales del joven.

Con el nuevo tatuaje de Nodal, los usuarios de redes recordaron a Lupillo Rivera

En redes por supuesto se desataron los memes recordando cómo Lupillo se tatuó el rostro de ella en el brazo y Belinda jamás mencionó el asunto, como sí hizo con Nodal, quien ya tiene los ojos de la estrella en el pecho.

Así que, cuatro años después, parece que Belinda por fin encontró el amor.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Daniel Bisogno criticó los tatuajes de Belinda y Christian Nodal: “Los deja con el pedazo de piel echado a perder”

Qué pasó con el tatuaje de Belinda que se hizo Criss Angel

Del “maestra del engaño” al “veo que todavía me extrañas”: las duras palabras que los ex novios de Belinda le dedicaron

Con pirotecnia y besos ante la cámara, Christian Nodal y Belinda en su más reciente video en redes