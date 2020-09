Otro indignante robo vía internet: compró dos laptops y recibió dos kilos de sal

Video: Ivan Lopez / Youtube

En otro caso de fraude a través de compras por internet, un hombre originario de Ciudad Obregón, Sonora, compartió en redes sociales el lamentable caso del que fue víctima. “Quisiera compartir mi mala experiencia, recibí 2 bolsas con sal en vez de dos laptop” , es el mensaje del usuario @VanSau82 publicado en Twitter.

Esta persona también subió un video a la plataforma de Youtube en el que, durante 11 minutos, narra su experiencia, en la que señala, el cree fue robado por el servicio de paquetería que le llevó “los productos”: Fedex.

El usuario señala que el pasado 27 de agosto realizó la compra, a través del portal Mercado Libre, de dos computadoras portátiles. Una se la compró a otro usuario de Chiapas, la otra a uno de la Ciudad de México. Ambos equipos le llegaron cuatro días después, el 31 de agosto.

Todo iba bien hasta que abrió uno de los paquetes y vio que lo que contenía era un kilo de sal, en lugar del ordenador rojo marca Acer que se supone le llegaría desde Chiapas. Entonces sospechó que pasaría lo mismo con el segundo pedido– además que detalló que el peso de ambos envíos le parecía muy ligero desde el principio– por lo que grabó el momento en que lo abría. Ocurrió lo mismo; en lugar de la computadora Dell color negra, se encontró con otro kilo de sal.

Entonces contactó a los vendedores, así como a la plataforma de Mercado Libre. Pero todos concuerdan, y todo indica, que las personas que vendieron los equipo sí hicieron el envío correcto y en forma. Entonces el usuario regresó a su otra teoría: la estafa fue en el servicio de paquetería .

Foto: Ivan Lopez / Youtube

“Una queja-denuncia contra una persona malintencionada de la empresa Fedex con sede en Ciudad Obregón, aclaro, mi objetivo no es desprestigiar a la empresa ni a todo el personal porque no todos son así pero desafortunadamente siempre ha de salir alguna persona que no está con la actitud tan deseable”, dijo este hombre en el video que difundió.

Y encontró algunos factores que respaldan su sospecha: los paquetes de sal que le llegaron en ambos paquetes era de la misma marca, misma presentación, siendo que no había relación entre ambos pedidos pues uno era de Chipas y otro de la Ciudad de México; la sal es de la marca Mar de Cortés, misma que se comercializa principalmente en Sonora; las cajas y las cintas que la sellaban tenían evidentes marcas de manipulación.

“El punto común de ambas es que tienen el mismo tipo de cinta canela y tienen la misma sal, misma presentación, misma marca y a mí se me hace una incongruencia, que si una viene de Tuxtla, Chiapas y otra de la Ciudad de México contengan la misma sal”, reclamó el usuario, señalando que casi tiene la certeza de que sus equipo los robaron en algún punto o almacén de ahí mismo, en Sonora.

La víctima de robo consideró este incidente como una bajeza y, aunque aclaró que ya ni siquiera espera que la compañía se responsabilice de la entrega de sus pertenencias, hizo un llamado a quien cometió el agravio, para que fueran empáticos.

“ A mí me gustaría que esta empresa Fedex trate de hacer una investigación para dar con los responsables y lo sancionen (...) Ojalá estas empresas se esfuercen en tomar o mejorar más las medidas de seguridad, tanto de revisión inspección y entrega para evitar estos casos”, indicó.

Este caso se suma al de Salvador Gómez, un usuario de Twitter, quien publicó que compró un iPhone en la tienda online de Sears, pero cuando abrió el paquete, lo único que venía dentro era un jugo Boing de guayaba de medio litro. Tras dar a conocer su caso, la tienda lo contactó y finalmente recibió el celular.

