Paso a paso: cómo ver desde México la oposición de Neptuno, el planeta más remoto del sistema solar

Neptuno solo ha sido visitado por la sonda espacial Voyager 2, que tomó esta fotografía en 1989 (Foto: NASA)

Neptuno es el planeta más lejano del sistema solar. Por eso, sus apariciones en el firmamento son muy escasas, y avistar su color azulado entre las estrellas a veces se convierte en un reto.

Este jueves 11 de septiembre, el gigante helado regalará a los amantes de la astronomía la única oportunidad que habrá en el año para contemplarlo en el cielo. Esto ocurre porque estará en oposición, o dicho de forma más sencilla, la Tierra se situará alineada entre el Sol y Neptuno.

“La noche del 11 de septiembre, el último del los planetas del sistema solar se encontrará en oposición; es decir, visto desde la Tierra, el planeta Neptuno se observará en un punto diametralmente opuesto al Sol en la bóveda celeste. En este punto se observará muy brillante”, informó el Comité Nacional de Noche de las Estrellas.

A pesar de que el gigante helado estará más próximo a la Tierra que en ningún otro momento del año, aún se situará muy lejos de nosotros. Por eso, te dejamos un paso a paso para que logres avistarlo en el cielo nocturno.

Paso 1: fecha y hora

Las líneas rojas indican la posición de Neptuno el 11 de septiembre (Foto: Comité Nacional de Noche de las Estrellas)

La oposición de Neptuno ocurrirá justo a las 20:10 horas del 11 de septiembre. Aunque en este momento no será visible, sí se podrá observar durante casi toda la noche.

“Estará bien ubicado para observación la mayor parte de la noche, con una magnitud de 7,8 en dirección de la constelación de Acuario, hacia la parte este de la Esfera Celeste”, indicó a través de Twitter el Comité Nacional de Noche de las Estrellas.

Paso 2: el lugar

Como ocurre con todos los fenómenos meteorológicos, se recomienda observar la oposición de Neptuno desde un lugar despejado y alejado de la contaminación lumínica. En esta ocasión, es aún más necesario por la posición del gigante helado.

Paso 3: hacia dónde mirar

Imágenes obtenidas en mayo de 2016 por el Telescopio Espacial Hubble de la NASA (Foto: NASA)

Neptuno es el único planeta del sistema solar que no puede observarse a simple vista. Por ello, para contemplar su oposición es necesario utilizar un telescopio mediano, según la NASA.

Una vez que te encuentres en un lugar con cielo despejado y oscuro, deberás mirar hacia el este, en dirección de la constelación de Acuario. Dentro de esta agrupación de estrellas, se encuentra Phii Aquarii, que destaca por su brillo y su tono rojizo. Neptuno se situará muy cerca de ella.

Recuerda que para encontrar estrellas en la bóveda celeste puedes ayudarte de aplicaciones como SkySafari para Android o SkyView para IOS.

Si no tienes un telescopio, no te preocupes. Esta semana, también se darán otros fenómenos que adornarán el firmamento, y para los que no necesitarás instrumentos profesionales de observación, como la Luna en fase de Cuarto Menguante del 10 de septiembre, o la lluvia de estrellas Epsilon Perseidas que se podrá ver hasta el 21 de septiembre.

