“La mayoría de los países se fueron por el camino fácil de endeudarse”: AMLO defendió su estrategia ante la pandemia

FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO

El presidente Andrés Manuel López Obrador insistió que la estrategia aplicada por su gobierno de no endeudar al país para sortear la crisis económica generada por el COVID-19 es esencial para financiar el desarrollo del país, a diferencia de lo que ha pasado con otros países, como los europeos, que dijo “se fueron por el camino fácil de endeudarse”.

Al término de su tradicional conferencia de prensa en Palacio Nacional, el mandatario dirigió sus palabras al pueblo de México, al que aseguró que su gobierno sigue aplicando la fórmula de no permitir la corrupción y hacer un gobierno austero, sin lujos “y esto nos permite ahorrar y financiar el desarrollo del país, sin aumentar la deuda en términos adicionales”, dijo.

“El aumento de deuda de este año no se debe a que se hayan solicitado nuevos créditos como hicieron la mayoría de los países para enfrentar la crisis económica provocada por la pandemia, el aumento de la deuda de México se debe a la caída de la economía y a la depreciación del peso, no a deuda adicional”, destacó.

“Estamos seguros en que en la medida que se vaya recuperando la economía, va a ir bajando ese porcentaje de deuda y el propósito es dejar la deuda pública igual que como la recibimos, considerando el Producto Interno Bruto (PIB) del país”, señaló.

FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO

Insistió que a pesar de la situación que se vive por la pandemia, su gobierno está cumpliendo a cabalidad con su promesa de no aumentar impuestos.

“Estamos cumpliendo con no aumentar impuestos, ni a los refrescos, ni a los cigarros, ni a la cerveza ni a nada en términos reales, porque fue un compromiso que hicimos de no aumentar impuestos. Antes se presentara o no una crisis siempre se aumentaban los impuestos. Ahora repito, siempre y más en estos tiempos, es el gobierno el que se está apretando el cinturón”, destacó.

López Obrador aseguró que tampoco habrá gasolinazos, ni tampoco aumentará la luz.

“No van a aumentar las gasolinas, el diesel, el gas y la luz en términos reales este año. El resto de este año y el que viene.. No se contempla en la ley de ingresos incrementos a los precios de los combustibles,para decirlo con mayor claridad: no ha habido ni habrá gasolinazos”, insistió.

El político tabasqueño recalcó que México tiene finanzas públicas sanas, por lo que no habrá despidos de trabajadores y se tienen garantizados todos los programas de bienestar social.

“Tenemos finanzas públicas sanas, no se va a despedir a trabajadores, no van a aumentar los salarios por debajo de la inflación como sucedía en el periodo neoliberal… Están garantizados todos los programas de bienestar: la pensión a adultos mayores con su incremento equivalente a la inflación, está garantizado de que esta pensión sea universal; para todos se cuenta con presupuesto. Están garantizados otros programas de bienestar como la pensión a niños y niñas con discapacidad… Se cuenta con el presupuesto para mantener el programa Sembrando Vida, es decir, para pagar a más de 400 mil sembradores, un jornal mayor al salario mínimo”, señaló.

Foto: Presidencia de México.

El mandatario también garantizó que hay presupuesto para seguir adelante con sus programas insignia como los programas sociales, el Tren Maya, la construcción de la Refinería de Dos Bocas en su tierra natal, Tabasco, así como para el aeropuerto de Santa Lucía.

“Se cuenta con presupuesto para entregar cerca de 12 millones de becas a estudiantes, se cuenta con presupuesto para seguir comprando a precios justos maíz, frijol, arroz, trigo y leche a precios de garantía. Se cuenta con presupuesto para entregar de manera directa apoyos a 3 millones de campesinos y pescadores… El presupuesto contempla también dar créditos para la construcción, ampliación y mejoramiento de vivienda a 1 millón de familias”, dijo.

“También contempla recursos para el Tren Maya, para el Istmo de Tehuantepec, para la rehabilitación de las seis refinerías y la construcción de la refinería de Dos Bocas, se tiene presupuesto para continuar con la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles (Santa Lucía)”, garantizó.

Información en desarrollo…