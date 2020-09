Calderón, Krauze, Zedillo y Cárdenas: la curiosa alianza que propuso Quadri para derrotar al “régimen”

Gabriel Quadri dijo que se trata de un deber patriótico unirse para vencer al régimen en 2021 (Foto: Especial)

El ex candidato a la presidencia de México, Gabriel Quadri, hizo un llamado a través de su cuenta de Twitter para que figuras políticas y públicas se unan en favor de “derrotar al régimen que está destruyendo el país”.

Entre las personas convocadas por Quadri de la Torre se encuentran: Ricardo Anaya, ex contendiente presidencial panista durante las elecciones de 2018; Felipe Calderón, expresidente de México; Marko Cortés, dirigente del Partido Acción Nacional (PAN); Margarita Zavala; ex candidata presidencial para el proceso electoral de 2018 y esposa de Calderón Hinojosa y Diego Fernández, político mexicano miembro de PAN.

Asimismo, extendió la invitación a Jesús Zambrano, presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD); Cuauhtémoc Cárdenas, político mexicano fundador del PRD; Enrique Krauze, historiador y politólogo; y a Ernesto Zedillo, ex presidente de México, señalando que se trata de un “deber patriótico”.

Para derrotar al régimen que está destruyendo al país debemos unirnos en el 2021: Ricardo Anaya , Felipe Calderon, Marko Cortes, Margarita Zavala , Diego Fernández, Jesús Zambrano, Cuauhtémoc Cardenas, Enrique Krauze, Ernesto Zedillo. Deber patriótico...

Quadri hizo un llamado a personajes públicos para conformar un frente y vencer al "régimen" (Foto: Twitter)

Durante la conferencia de prensa matutina de este lunes, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador dijo que Enrique Krauze y Héctor Aguilar Camín practican “intelectualidad a modo”.

Por lo general el académico, el intelectual, en situaciones de transformación busca mantenerse al margen y siempre con el argumento o la excusa de que son independientes, cuando yo considero que en un momento de transformación todos debemos de ayudar, más los intelectuales, más la gente de la academia, pero suele pasar

Ejemplificó su punto argumentando que en la Revolución, muchos intelectuales que acompañaban a Porfirio Díaz se quedaron con Victoriano Huerta. “Los que participaron en la Revolución no fueron muchos, tan es así que Madero padece de ataques de prensa como nadie, como nadie, y van creando un ambiente enrarecido para que lo traicionen y lo asesinen los militares. Y con Huerta participan los intelectuales”.

López Obrador dijo que Enrique Krauze y Héctor Aguilar Camín practican "intelectualidad a modo" (Foto: Andrea Murcia/Cuartoscuro)

Como parte de los personajes que escriben “a favor de la transformación”, el mandatario mencionó a Lorenzo Meyer, Jorge Zepeda Patterson, Pedro Miguel, así como moneros de La Jornada, El Universal y Milenio.

Habló también del respaldo de la escritora Elena Poniatowska y del actor Damián Alcázar, a quien expresó su admiración porque “no se anda con medias tintas”.

En tanto, recordó que el periodista Jacobo Zabludovsky en el último tramo de su vida le abría el micrófono, cuidándose de la empresa que lo empleaba. “Entonces, ya empezaba yo a hablar y hablar, hablar y hablar, más rápido que lo de costumbre, ahí sí hablaba de corrido, y no me interrumpía, no me hacía ninguna otra pregunta”, dijo el mandatario.

Antela las declaraciones del presidente López obrador emitidas esta mañana, Jesús Zambrano expresó su solidaridad con Enrique Krauze y Aguilar Camín (Foto: Cuartoscuro)

Ante las declaraciones de López Obrador, Jesús Zambrano expresó su solidaridad con Enrique Krauze y Aguilar Camín, pues consideró que nuevamente fueron objeto de injuria desde la conferencia de prensa encabezada por el mandatario.

“Mi solidaridad con @EnriqueKrauze y @aguilarcamin, quienes de nuevo fueron objeto de la injuria desde el púlpito “mañanero” Presidente, recuerde que Juárez decía: “La emisión de las ideas por la prensa debe ser tan libre como es libre en el hombre la facultad de pensar”, señaló el dirigente nacional del PRD en su cuenta de Twitter.

Adicionalmente, la plataforma ciudadana Unida por México (UNE México), manifestó su apoyo a ambos intelectuales, acusando al titular del ejecutivo de “no gobernar”, así como de “fustigar” y “atacar” a quienes reputa como enemigos.

“El barroquismo de su residencia contrasta con el tono agreste y violento con el que se mofa de aquellos a los que califica como sus adversarios pero que no pueden tener ese carácter desde el momento en que el primer mandatario protestó cumplir la Constitución y gobernar para todos”, señala un documento divulgado por UNE México en su cuenta de Twitter.

MÁS SOBRE OTROS TEMAS

Tribunal federal negó amparo a Emilio Lozoya: seguirá investigación por delitos electorales en caso Odebrecht

Quiénes son los aspirantes a la presidencia de Morena, el partido de AMLO

Alianza Federalista rompió con la Conago: 10 gobernadores abandonarán las reuniones con AMLO