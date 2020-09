60 muertos en medio año: el sangriento saldo de la guerra entre cárteles de CDMX

La mayoría de estas muertes se tratan de ajustes de cuentas entre sicarios y narcomenudista con el objetivo de ascender.(Foto arte: Jovani Pérez Silva/ Infobae)

La delincuencia organizada se ha vuelto un problema en México, no solo a nivel nacional si no de manera local en cada uno de sus estados. En particular la Ciudad de México, capital del país, se ha vuelto el campo de batalla por el control de la metrópoli.

Entre las actividades más codiciadas en esta zona esta la venta de droga al menudeo, la extorsión de comerciantes fijos y semifijos, el secuestro, etc. son parte de la disputa entre La Unión y la Anti-Unión Tepito que, de acuerdo con El Universal, se mantienen en el primer cuadro de la capital.

Durante el primer semestre del 2020, los homicidios dolosos relacionados directamente con la confrontación entre estos grupos superaron 60 víctimas. Así lo registró un análisis de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) que fue revisado por el periodista David Fuentes.

La mayoría de estas muertes se tratan de ajustes de cuentas entre sicarios y narcomenudista con el objetivo de ascender. Estas ejecuciones se concentran en las alcaldías de Cuauhtémoc y Venustiano Carranza.

Esta guerra comenzó cuando se asesinó a Juan Iván Arenas Reyes, alias La “Pulga” (Foto: @c4jimenez)

Todas las muertes se habrían suscitado con armas de fuego en personas entre los 16 y los 25 años vinculadas a La Unión o la Anti-Unión Tepito. Se trataría de tres tipos de miembros: distribuidores de droga, sicarios o, incluso, halcones.

El Universal detalló que esta guerra comenzó cuando se asesinó a Juan Iván Arenas Reyes, alias La “Pulga”, quien murió a manos de La Anti-Unión Tepito. Como respuesta sería asesinado el líder de La Unión, Roberto Moyado Esparza, El “Betito”.

Desde ahí, comenzó a presentarse un batalla campal que no discriminaba ni género ni sexo entre sus víctimas. Así destaca el asesinato de 10 mujeres que fueron identificadas como jefas de las células delictivas.

Pero, esta batalla podría volverse más violenta ahora que el Cártel Jalisco Nueva Generación ha mostrado interés en la capital mexicana. Las autoridades han identificado a este grupo delictivo con una presencia fuerte en al menos seis de las 16 alcaldías de la CDMX.

El CJNG ha sido identificado en al menos 20 estados del país y seis alcaldías de la capital (Fotoarte: Jovani Silva)

Las alcaldías permeadas por la organización delictiva serían Iztapalapa, Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Venustiano Carranza y Cuauhtémoc con actividades como el narcomenudeo, extorsión, secuestro, invasión de predios y trata de personas.

Para mantener esa extensión, las autoridades dieron a conocer al medio mexicano que el cártel se encuentra relcionados con otras células delictivas que operan en la capital, entre ellas “La U” o “La UVA”, asentada en las alcaldías Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo; “La Anti-Unión” o “La Rosa Nueva”, ubicada en Cuauhtémoc y “Los Rodolfos”, quienes mantienen sus fuerzas en Iztapalapa, Iztacalco y Xochimilco. También se ha identificado la presencia del Cártel de Tláhuac en varias zonas de Milpa Alta e Iztapalapa.

Tras haber identificado la presencia del cártel en la CDMX la Secretaría de Seguridad Ciudadana comenzó a desarticular varias células por órdenes del titular de la dependencia, Omar García Harfuch, quién incluso sufrió un atentado del cártel hace unos meses.

El periodista consultó un reporte que especifica que las células identificadas también se encuentran presentes en Iztapalapa y Cuajimalpa, mientras que en la Gustavo A. Madero, Tralapan, Xochimilco, Milpa Alta y Tláhuac incrementaron su presencia.

