Narco en CDMX: asesinaron a el “Chatarras”, operador del Cártel de Sinaloa y testigo protegido del gobierno

La narcoviolencia ha vuelto a asesinar a un hombre en México. Víctor Manuel Padilla Murillo, alias el “Negro” o el “Chatarras” ha sido disparado este viernes en un edificio perteneciente a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) en la capital mexicana, después de que dos hombres lo interceptaran dentro del elevador.

Fue alrededor de las 02:29 horas de ayer, cuando se reportó un ataque armado en un edificio en las calles Lerdo y Pedro Moreno, de la colonia Guerrero, alcaldía Cuauhtémoc.

Al llegar al sitio encontraron en el elevador el cuerpo ensangrentado del “Chatarras” de 35 años, y junto al cadáver un arma de fuego. Un testigo del homicidio informó a los agentes que los sospechosos abordaron una camioneta Honda con placas NYC5761.

Momentos después, los policías hallaron la unidad en el cruce de Fray Servando Teresa de Mier y Bolívar. Dentro de ésta se encontraban dos pistolas, una con silenciador adaptado, que presuntamente fue disparada contra la víctima.

El viernes Víctor Manuel Padilla, señalado como presunto operador del Cártel de Sinaloa , salió al bar La Mansión, en Tlalnepantla, donde pagó a dos mujeres por su acompañamiento, y junto con su escolta, regresaron al edificio.

Los cuatro ingresaron al inmueble, pero al llegar al quinto piso desconocidos dispararon directamente contra el narco. El guardia de éste declaró que no pudo defenderlo pues se encasquilló su arma.

Padilla Murillo inició su carrera criminal hace 15 años, cuando formaba parte de una célula contrabandista del Cártel de Sinaloa en Ensenada, Baja California. Su apodo se debe a que era dueño de una recicladora.

En 2011 lo capturaron por fraude, adquisición y ocultación de bienes, pero fue puesto en libertad en 2013. El año pasado fue detenido al intentar ingresar a Estados Unidos . El “Chatarras” era testigo protegido de la Fiscalía General de la República y era resguardado en un edificio de la SEIDO.

De acuerdo con los reportes, en la puerta de acceso al inmueble autoridades encontraron una llave pegada por dentro, lo que podría tratarse de una posible colusión de personal de la Subprocuraduría para facilitarles el acceso y escape a los agresores.

Según el diario Zeta Tijuana, este sábado, autoridades reportaron el hallazgo de una narcomanta en las calles de Ensenada, Baja California. El mensaje estaba dirigido para el ahora occiso, Víctor Padilla Murillo. En el se leía:

“VícToR MANUEL PADILLA MURILLO!!! Alias= “El NEGRO” O “EL ChatarraS” Se terminó tu impunidad por Que Ni Grandes Jefes de Plaza De Sinaloa, Ni el traer escoltas del GOBIERNO te lograron Salvar de esta, Para que miren Que tu Con todo el Apollo Que les prometieron y la Protección la pudo Librar. Nosotros Somos gente de Trabajo y no tenemos Límites, estén donde estén Vamos por ellos, Quien Siga con esa Linea, Daremos con el y terminará Igual, No la Jueguen al Vergas Si no quieren Ver a su familia llorar por ustedes, Nosotros no Matamos Chalanes, Vamos por los Que Dicen Ser JEFES” [sic].

