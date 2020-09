“¿El día que sea una de las suyas se hará justicia?”, la súplica para esclarecer el asesinato de Karen López en Tamaulipas

Luego de tres días de búsqueda, a Karen López, de 27 años, Karen Berenice López Benavidez, de 27 años, fue hallada con huellas de violencia en el cuerpo en un canal aguas negras en Matamoros, Tamaulipas.

Se le vio por última vez el 30 de agosto, el mismo día en que su familia y amigos comenzaron a difundir su imagen en redes sociales, en espera de dar con su paradero. Su cuerpo fue encontrado el 3 de septiembre.

La joven, recién se había graduado y sus amigas describen como trabajadora y noble. Una de ellas de nombre Yuliana Martínez, grabó un vídeo en TikTok y Twitter para exigir justicia por su asesinato, sin poder contener las lágrimas, pidió a los internautas repetir su nombre, para que no sea olvidada como “una muerta más”.

“¿Señor Presidente, señor gobernador, señor diputado o senador, ¿el día que sea una de las suyas me permiten hacer un desmadre hasta se haga justicia? porque el día de hoy que es una de las mías no has hecho nada?”, dijo la joven con impotencia y al borde del llanto al señalar que tenían días pidiendo ayuda para localizarla.

Una amiga de la Karen López, asesinada en Matamoros, Tamaulipas, exige justicia a las autoridades

Además acusó de que los medios no difundieran el caso y hasta de borrar las noticias al respecto, incluso señaló que las autoridades han estado intentando borrar de las redes sociales las imágenes de la joven.

“Después de que ya apareció su cuerpo, se ha dado la orden de que se borren tanto sus imágenes de búsqueda, como las notas sobre su asesinato. Entiendo perfectamente el poder que tienen las redes sociales, y no te pido nada más que difundas su nombre y pidas justicia por Karen”, acusó Yuliana en su video.

Las palabras de Yuliana han alcanzado eco en Twitter, donde la tendencia #JusticiaparaKaren ocupó el primer lugar en tendencia la mañana de este sábado en la red.

Con el fin de exigir justicia y un alto a la violencia contra los asesinatos de hombres y mujeres en el estado, un grupo de jóvenes, amigos de Karen Berenice López Benavidez, la joven hallada sin vida este jueves en un canal de aguas negras de la colonia Las Fuentes, se preparan para manifestarse en esta ciudad fronteriza.

A través de Facebook, más de 2,200 personas han respondido virtualmente al llamado e invitan a sus amistades para concentrarse el próximo domingo 06 de septiembre en la plaza principal Miguel Hidalgo en punto de las 09:00 horas.

En la descripción del evento se implora a la población matamorense no olvidar el nombre de Karen Berenice y el de quienes ya no tienen voz en esta frontera.

“No dejemos de gritar su nombre, los nombres de nuestras muertas que exclaman por justicia, el día de hoy ella ya no está pero si estamos todas nosotras para no dejarla en el olvido, Karen, ese era su nombre, Karen es la hermana que nos falta”, escribieron.

La segunda semana de agosto otra mujer fue brutalmente asesinada también Matamoros, el cuerpo presentaba lesiones en la cabeza, no tenía parte del cuero cabelludo y sus asesinos le sacaron algunos dientes.

Fue identificada como Lizbeth “N”, ciudadana norteamericana residente en Brownsville, Texas, quien el pasado 10 de agosto dijo a su madre que iría a Matamoros, Tamaulipas, a visitar a su novio, pero no regresó esa noche como había indicado, y perdió contacto con su familia.

Esa misma noche se dio aviso a las autoridades texanas que se coordinaron con sus homólogas tamaulipecas, y al día siguiente se encontró a la mujer, pero ya muerta y tirada en un terreno baldío de esa ciudad fronteriza.

María de Jesús presentaba diversos impactos de bala Foto: Especial

Dispararon 9 veces a mujer indígena en San Juan Chamula, Chiapas

María de Jesús “N”, indígena tzotzil de 26 años, fue asesinada el pasado jueves 3 de septiembre a la orilla de un camino del poblado Cruz Chot, en el municipio de San Juan Chamula, región Altos de Chiapas.

La joven mujer fue encontrada en el suelo con aproximadamente nueve impactos de bala en diferentes partes del cuerpo y al parecer el tiro de gracia.

El crimen conmovió a los habitantes de Cruz Chot, quienes dieron aviso a las autoridades municipales y éstas, a su vez, a la Fiscalía General del estado (FGE), que a través de la Fiscalía de Justicia Indígena dio inicio a las investigaciones sobre el asesinato en el municipio de Chamula.

De acuerdo con las diligencias, la víctima fue identificada como María de Jesús “N”, de 26 años, quien presentó lesión por disparo de proyectil de arma de fuego en la región temporal derecha. El cadáver fue trasladado al Servicio Médico Forense para practicarle la necropsia de ley correspondiente.

La Fiscalía dijo que continuará con las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades, reiterando que ninguna conducta criminal quedará impune en Chiapas, uno de los estados del país donde la violencia feminicida sigue en aumento.

