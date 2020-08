Estado de México: existe un detenido por el feminicidio de Diana Velázquez

Según las autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), diversos testimonios recolectados pudieron fundamentar que el probable partícipe es Jesús Alejandro “N” (Foto: Cuartoscuro)

Un hombre identificado como Jesús Alejandro “N” fue detenido este jueves como el presunto responsable del feminicidio de Diana Velázquez, ocurrido el 2 de julio de 2017 en el municipio de Chimalhuacán, Estado de México.

El sujeto se mantiene recluido en el Centro Penitenciario de Nezahualcóyotl: originalmente asegurado por robo con violencia, un crimen por el cual ya fue vinculado a proceso.

Según las autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), diversos testimonios recolectados pudieron fundamentar que el probable partícipe es Jesús Alejandro “N”. El día de los hechos habría interceptado a Diana. La asfixió, después subió su cuerpo a un mototaxi, y lo abandonó en la calle Francisco I. Madero, en la colonia Guadalupe, en Chimalhuacán, donde fue hallado por policías preventivos.

Jesús Alejandro “N” también se habría robado dos teléfonos celulares, propiedad de la víctima. Enfrenta cargos por robo con violencia, ilícito del cual ya fue vinculado a proceso con una medida cautelar de prisión preventiva. Además, le fue cumplimentada la orden de aprehensión por feminicidio.

La FGJEM puntualizó que la información ya fue notificada a la madre de la víctima, Lidia Florencio, y a la abogada de ésta. Tuvieron acceso a la carpeta de investigación y a las diligencias realizadas. También indicaron que se solicitará a la Autoridad Judicial las sentencias condenatorias más altas posibles por los delitos que se le imputan.

A tres años de su asesinato, su madre, Florencio, sigue esperando justicia y que las autoridades le digan el móvil del feminicidio. Sin información, también acusó de omisión y negligencia y anunció que Amnistía Internacional la contactó para analizar e investigar su caso y presentarlo en el informe anual de la organización.

Florencio logró reunirse con autoridades de la FGJEM después de plantarse tres semanas afuera del Palacio Nacional en la Ciudad de México. Sin embargo, no se le dieron avances. Este 20 de julio, un grupo de familiares de víctimas de feminicidio se manifestó ante la sede del poder ejecutivo para pedir respuestas y acciones por parte del gobierno federal después de un par de semanas de un plantón.

“Nunca me voy a olvidar de cómo fue tratado el cuerpo de Diana, con tal indignación, como me lo fueron a dejar en el Semefo sin ninguna preservación, no cuentan ni siquiera con refrigeradores, había sido dejado en el piso, denigrada, cuando ya ha sido violada todavía ellos se encargaron de seguir denigrando su cuerpo (...)

“Vamos a seguir exigiendo para que esas cosas cambien, porque para nosotros sí nos duele demasiado como son tratadas nuestras hijas después de que son asesinadas, después de que son violadas, después de que son tiradas en la calle como fueran basura, todavía esas autoridades sigan incurriendo en muchas violaciones para sus cuerpos”, afirmó la madre de la víctima.

Con la desesperanza y la rabia en sus rostros, varias decenas de mujeres rodearon parte del edificio, ubicado en la emblemática plaza del Zócalo capitalino, pidiendo reunirse con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, después de que este, según explicaron, hiciera oídos sordos a las varias misivas que le enviaron. Una de las mujeres presentes era Lidia Florencio.

El Gobierno de México reportó recientemente 2,851 homicidios dolosos en junio, una caída mensual de 2.23%, pero un aumento de 35.62% en los feminicidios con 99 víctimas. De enero a junio de 2020 se registraron en México 489 feminicidios, según el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), mientras en 2019 los asesinatos de mujeres por razón de género fueron 1,012.

A pesar de esto, en varias ocasiones, el mandatario ha minimizado públicamente estas alarmantes cifras, llegando a decir el pasado 15 de mayo que el 90% de las llamadas al 911 relacionadas con violencia contra las mujeres son falsas, declaraciones que múltiples asociaciones civiles condenaron.

