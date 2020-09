“No se justifica que haya derroche”: López Obrador pidió reducir presupuesto a partidos

Foto: Presidencia de México.

El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a todos los partidos políticos a “amarrarse el cinturón” y reducir sus gastos, en estos momentos en que se viven dos emergencias: las sanitaria y la económica; ya que dijo, ni siquiera en épocas de bonanza se justifican los derroches.

“Mi recomendación respetuosa es que se reduzca el presupuesto destinado a los partidos.. Esa es una iniciativa de ley que mandé al Congreso y no ha sido aprobada porque sí es bastante dinero son como 5,000- 7,000 millones de pesos, que en estos tiempos deberían utilizarse o una parte considerable para atender la emergencia sanitaria y para las necesidades de la gente.. Tienen que apretarse el cinturón los dirigentes de los partidos, yo creo que con eso se mantiene el ordenamiento de que haya nuevos partidos que cumplan con los requisitos y se haga un ahorro en el presupuesto”, dijo.

Durante su conferencia en Palacio Nacional, el mandatario insistió en que todavía es tiempo para que en la Cámara de Diputados y en el Senado se hagan estos ahorros y destinarlos a la compra de la vacuna contra el coronavirus.

“Lo puede hacer todavía en la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores para que haya ahorros y debería salir de los mismos partidos de manera voluntaria: vamos a percibir para las campañas la mitad y vamos a entregar el 50% para salud inclusive, etiquetarlo, destinarlo a la vacuna. Y se los reconocería mucho el pueblo de México, es el momento de hacerlo... Vamos a ver qué responden, respetuosamente los llamamos a que tomen esta decisión”, consideró.

Foto: Presidencia de México.

“Eso ayudaría mucho en el entendido de que una vez que esté aprobada la vacuna, considerando que una dosis puede estar en promedio 4 dólares, 25 pesos por dosis. Se está viendo si va a ser una dosis o dos por persona, pues son como 25-30,000 millones de pesos para vacunar a toda la población... Una aportación así ayudaría, con la rifa del avión presidencial, para reforzar al sector salud, servicios médicos para la población”, insistió.

Recordó que el presupuesto para el próximo año y el cual será presentado los próximos días por la Secretaría de Hacienda, será austero.

“(...) Va a ser un presupuesto austero, que no vamos a endeudar al país, no van a aumentar impuestos, no habrá gasolinazos (...) todos tenemos que hacer un sacrificio , apretarnos el cinturón. Ni siquiera en épocas de bonanza se justifica que haya derroches, mucho menos ahora enfrentando dos crisis la sanitaria y la económica”, reiteró.

Respecto a la creación de nuevos partidos políticos como “México Libre” del ex presidente Felipe Calderón, Andrés Manuel López Obrador dijo que es un derecho de todos los mexicanos, pero que es un caso que le corresponde resolver a las autoridades en materia electoral.

“Yo tengo que ser muy prudente porque es un mandato constitucional. Es un derecho que tenemos todos los mexicanos: derecho de asociarse, participar en la vida pública del país y es una decisión que les corresponde en este caso al INE que es el que decide y también al Tribunal Electoral, es el proceso que contemplan las leyes y hay que respetarla”, dijo.

