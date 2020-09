“Entiendo su enojo, la cartera es donde duele más”: López Obrador respondió a los insultos de Héctor Aguilar Camín

Foto: Presidencia de México - Cuartoscuro.

El escritor Héctor Aguilar Camín ha sido uno de los intelectuales más críticos del presidente Andrés Manuel López Obrador e incluso sus opiniones han provocado que el mandatario mexicano responda a ellas, como lo hizo el 4 de septiembre, cuando el titular del Ejecutivo Federal se quejó de las palabras que el director de la revista Nexos dijo en una transmisión en redes sociales.

“Aguilar Camín me insultó. No voy a repetir lo que dijo, porque no les va a costar trabajo enterarse, está en las redes sociales. Hay que entender que los cambios provocan reacción, por eso se habla de los conservadores reaccionarios que no quieren las transformaciones”, comentó el presidente.

López Obrador hacía referencia a una conversación virtual que Aguilar Camín sostuvo con otros intelectuales mexicanos, en la cual apostaba que el presidente, si Morena, llegara a perder las elecciones de 2021, “estará tan jodido todo el país, porque no se va a recuperar muy rápido, que probablemente pierda también la revocación de mandato por pendejo y petulante”.

En dicha plática, el escritor también refirió que el presidente, a lo largo de su mandato, ha visto diluida de manera sistemática la aprobación que tenía y “ha perdido por completo el punto de la opinión crítica del círculo rojo y eso es una garantía de que se va a destronar su popularidad poco a poco”.

En la conversación virtual también destacó que la popularidad del presidente ha caído de manera importante. (Foto: Archivo)

Por su parte, López Obrador se defendió diciendo que la razón por la cual profirió estos insultos en su contra es que la revista Nexos ya no tiene el apoyo que recibía por parte del gobierno, pues mencionó que de esta publicación “se compraban como 8,000 ejemplares mensuales”, al igual que la revista Letras Libres.

“Yo entiendo su enojo, cómo no lo voy a entender. Dónde es que más les duele, pues en la cartera, ahí es donde duele más”, señaló el mandatario mexicano, quien mencionó la polémica que surgió hace unas semanas en torno a la revista y a la Secretaría de la Función Pública (SFP).

Cabe recordar que la SFP inhabilitó a la editorial Nexos Sociedad, Ciencia y Literatura S.A. de C.V, a la cual pertenece la revista Nexos, por un plazo de dos años, debido a que “falseó información” para un contrato de publicidad con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) hace un par de años.

Por ello, la Función Pública ordenó a las dependencias y entidades de la administración pública federal, empresas productivas del Estado y a los gobiernos estatales, abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con la firma editorial. Asimismo, aclaró que la medida no aplicaba a los acuerdos que ya hayan sido adjudicados o formalizados.

Nexos supuestamente presentó información falsa en una contratación con el IMSS (Foto: SFP)

Además, la titular de la dependencia, Irma Eréndira Sandoval, destacó que la revista puede “continuar publicándose libremente sin depender del financiamiento del Estado”, por lo que no se vulneró el derecho a la libertad de expresión, pues se sancionó la decisión de usar documentos apócrifos y nunca sus opiniones.

A pesar de las aclaraciones que realizó la funcionaria federal, algunos de los periodistas más reconocidos del país expresaron su descontento y manifestaron su apoyo a la revista:

“La revista Nexos ha sido crítica del gobierno de López Obrador. Entre otras cosas ha revelado con datos irrefutables la verdadera dimensión de la pandemia en México, una tragedia que este gobierno intenta disimular. La respuesta oficial: ahogarla. Inaceptable”, escribió Héctor de Mauleón.

La revista Nexos fue fundada en 1978. Actualmente es dirigida Héctor Aguilar Camín, quien calificó la decisión de la SFP como “una tontería, una precipitación burocrática o es un ataque político… Lo entendemos como una declaración de hostilidad de parte del gobierno hacia esta publicación y procederemos por las vías legales a anular la decisión”, concluyó el periodista.

