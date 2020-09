Así reaccionó Jesusa Rodríguez al video donde Denise Dresser baila una canción de Maluma

La conocida senadora del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Laura María de Jesus Rodríguez Ramirez, conocida generalmente como Jesusa Rodríguez, se volvió viral al publicar la reacción que tuvo con el video donde la columnista y profesora, Denise Dresser, baila una canción de Maluma.

El video es simple, la funcionaria aparece parada frente a su teléfono celular observando la grabación para luego ver a la cámara y exclamar:

No, no puede ser Denise Dresser. No, no puede. Sí, sí es.