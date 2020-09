Ley antichatarra es una simulación; no hay soluciones mágicas: Coparmex

La reforma para prohibir la venta de alimentos empaquetados y bebidas embotelladas con alto contenido calórico a menores de edad, aprobada en por los congresos locales de Oaxaca y Tabasco, es una “simulación” para dar la apariencia de que se está generando una solución, aseguró el vicepresidente Nacional de Justicia y Asuntos Tributarios de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Reginaldo Esquer Félix.

En un foro virtual con integrantes del sindicato del estado de Hidalgo, Esquer Félix expresó que se trata de una solución falsa al problema de obesidad infantil.

A nosotros nos parece que es una simulación en donde se pretende dar la perspectiva de que están generando una solución al grave problema que tenemos de obesidad infantil. No es ni remotamente la solución que se requiere para este propósito

El integrante de la Coparmex dijo que la prohibición afecta únicamente a los alimentos empaquetados y bebidas embotelladas, por lo que más de 70% de los productos que no entran en estas categorías quedan excluidos de dicha legislación.

La prohibición es para la venta de bebidas azucaradas embotelladas, pero si no son embotelladas tómense todas las bebidas que quieran. Más de 70% de las bebidas que consume una persona en México no son embotelladas, entonces es una simulación, pretenden apuntar a las empresas como las culpables del tema de la obesidad y este no es un problema que lo generan las empresas